Bilinç düzeyi yükseldikçe yerli ürün kullanımı artıyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de alışverişlerde tüketicilerin yüzde 37'si yerli ürün seçerken, yüksek bilinç düzeyindekilerde bu oran yüzde 42,2'ye çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 26 ilde 18 yaş üstü 2 bin 242 tüketicinin katılımıyla "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu” hazırlandı.

Raporda, üniversite ve araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmayla tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeyleri düşük, orta ve yüksek şeklinde adlandırılan seviyelere ayrıldı. Ankete verilen cevaplar cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi bilgilerle karşılaştırılırken ayrıca her bir grup bilgi ve bilinç düzeyindeki tüketicilerin önemli görülen bazı konularda nasıl bir tutum sergilediği incelendi.

AA muhabirinin araştırmadan derlediği bilgilere göre, tüketicilerin yüzde 54,1'inin orta bilinç düzeyinde olduğu görüldü.

Tüketiciler alışveriş yapmak için yüzde 36,9 ile en çok alışveriş merkezlerini tercih ederken, gıda maddesi ve giyim eşyası satın alma kararını alışveriş öncesinde veriyor. Tüketicilerin plan yapmadan anlık karar vererek en yüksek oranda satın aldığı ürün grubu ise sağlık ürünleri ile boş zaman faaliyetlerine ilişkin ürünler oldu.