FİNANS

Bilinçli tarımın patateste verimi yükseltmesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

GÜBRETAŞ’ın patates tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Niğde'de yaptığı örnek uygulama sonucu, dekar başına 4,5 ton hasatla il ortalamasına göre yüzde 25, Türkiye ortalamasına göre yüzde 35'in üzerinde verime ulaşılması hedefleniyor - GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz: - "Özellikle bitki besleme noktasında yüzde 20 daha az gübre kullanarak yüzde 25 daha fazla verim artışı sağladık" - GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı: - "Türkiye'nin hangi noktasında, hangi ürünler için hangi gübrelerin kullanılabileceğine dair elimizde çok ciddi data var. Bunlarla özel ürünler üretiyoruz"

NİĞDE (AA) - GÜBRETAŞ’ın patates tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Niğde'de yaptığı örnek uygulama sonucu, dekar başına 4,5 ton hasatla il ortalamasına göre yüzde 25, Türkiye ortalamasına göre yüzde 35'in üzerinde verime ulaşılması hedefleniyor.

Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin (GÜBRETAŞ) iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında, Niğde Hasaköy'de sürdürülen çalışmayla elde edilen yüksek verim, düzenlenen etkinlikte çiftçilere anlatıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin çok önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu ve Türkiye patates ihtiyacının yüzde 16'sını karşılayarak, üretimde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Niğde'de patatesle uğraşan yaklaşık 5 bin çiftçi aile bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda patates üretiminde birinci sıradayız. Amasya elması, çavdar ve lahana üretiminde ilimiz birinci, nektarin ve kiraz üretiminde 4. sıradayız. Bundan sonraki amacımız bu üretimlerde daha bilinçli, kaliteli, verimli ürün elde etmek olmalı. Burada düzenlediğimiz etkinlik de bu amaca hizmet ediyor. Bu model üretimle birlikte çiftçilerimiz, daha bilinçli tarım yapacak, daha çok kaliteli ürün elde edecek ve bu şekilde rekoltemiz daha da artacak. Sadece patateste değil, diğer ürünlerimizde de bu örnek modeli hayata geçirebileceğiz."

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz da bu tip organizasyonları önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle bilinçli tarım uygulamalarının verimliliği artırması çok önemli. Tarımsal girdilerin yüksekliğinden şikayet eden üreticilerimizin, verimliliği artırma noktasında desteklenmesi gerekiyor. Özellikle patates üzerinde yaptığımız uygulamada, toprak analizlerinden başlamak üzere teknik arkadaşlarımız, üretici arkadaşımızla çalışma yaptı. Üreticimizin mevcut arazisini ikiye bölüp bir tarafta geleneksel yöntemlerle yetiştirdiği ürünle diğer tarafta da bizim arkadaşlarımızın destek vererek ürettiği ürünün takibi yapıldı. Burada ortalama ürün bazında yüzde 25 civarında verim elde edildi. İlginç olanı özellikle bitki besleme noktasında yüzde 20 daha az gübre kullanarak yüzde 25 daha fazla verimlilik artışı sağladık. Bu bizim için önemli. Özellikle çiftçi arkadaşlarımızla bir araya gelip, onlara gösterdik."

- "Daha fazla sorumluluk alacağız"

Poyraz, daha önce yurdun farklı yerlerinde çeşitli bitki guruplarında bu tür çalışmaların yapıldığını anımsatarak, "Bu uygulamalar artarak devam edecek. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ilerleyen dönemde özellikle tarımsal girdilerin sağlanmasının yanı sıra üretilen ürünün değerlendirilmesi, pazara ulaşması noktasında çok daha fazla sorumluluk alacağız." diye konuştu.

Niğde'den geçen dönemlerde 11 bin ton civarında patates alımı yapıldığını vurgulayan Poyraz, "İnşallah bu patates alımlarına Niğde ve diğer bölgelerden bu sene devam edeceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak şu anda yurdun dört bir tarafında kooperatif market adı altında doğrudan üretici ürünlerinin yer aldığı bir market yapılanması işine gidiyoruz. Amacımız piyasada marketlere rakip olmak değil. Zaten sloganımız, 'bütün marketler bizim.' Şu anda da Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinin ürünlerini diğer büyük marketler grubunda da bulabilirsiniz, ama tanzim benzeri ihtiyaç hasıl olması durumunda da Türkiye genelinde hazır kurulu bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hedef yüzde 25'in üzerinde verim artışı"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da Türkiye'de patates üretiminde dekarda ortalama 3 bin 350, Hasaköy'de ise yaklaşık 3 bin 600 kilogram ürün alındığını anlattı.

Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölgede, verimi yüzde 25'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ortalamasına göre yüzde 30'un üzerinde bir verim aldık. Bizim GÜBRETAŞ olarak 2008'den bu yana Türkiye'nin 12 bin noktasında toprak verimliliği haritasını baz alan analizlerimiz var. Türkiye'nin hangi noktasında, hangi ürünler için hangi gübrelerin kullanılabileceğine dair elimizde çok ciddi data var. Bunlarla özel ürünler üretiyoruz. Yani atadan, dededen, komşudan görerek yapılan bir uygulamayla değil, patateste, patates için özel olarak üretilmiş, Niğde'de ise Niğde'deki patates için özel üretilen ürünlerin kullanılmasını yaymaya çalışıyoruz. 2018 yılı içinde Türkiye'nin 18 noktasında farklı ürünler için benzer uygulamalar yaptık ve aynı sonuçları aldık. 2019 yılı içinde de Türkiye'de katma değeri yüksek olan ürünlerde bilinçli tarım uygulamalarını hayata geçirelim dedik. Buğday, pamuk, ayçiçeği, mısır, zeytin, fındık gibi 13 ürün için Türkiye'nin 30 noktasında benzer tarım uygulamalarını yaptık."

Yumaklı, çiftçilere topraklarında hangi ürünün daha iyi yetiştirileceği konusunda analiz yaptırmaları çağrısında da bulunarak, "Sahadaki arkadaşlarım emre amade." dedi.

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