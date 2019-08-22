Bilinçli tarımla mısır verimi katlandı

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamında “Bilinçli üretici kazanır” sloganıyla düzenlediği kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalardan biri de Kahramanmaraş’taki bir mısır tarlasında yapıldı. Kahramanmaraş’ta model üretim alanı çalışmasında, toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak geliştirilen bitki besleme programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre oldukça yüksek bir sonuç elde edildi.

İSTANBUL(AA) - Son yıllarda yoğunlaştığı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten GÜBRETAŞ, bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl mısır tarımında Türkiye verim ortalaması dekar başına 653,9 kg olarak gerçekleşti. Bu oran Kahramanmaraş il genelinde 840 kg/da olurken, GÜBRETAŞ’ın model tarla çalışması yaptığı Onikişubat ilçesinde 1.100 kilogram/dekar civarında gerçekleşmekteydi. GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sene başından itibaren örnek uygulamanın yapıldığı mısır tarlasında ise bu yıl dekar başına 1.730 kilogram üzerinde ürün elde edilerek bölge ortalamasının yüzde 50 ve Türkiye ortalamasının 2,5 kat üzerinde bir verime ulaşıldı. Hasat Günü’nde çıkan bu sonuç, arazi sahibinin de yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arazi sahibi Bekir Daşcı, bu yıl bölgedeki ortalamanın 1.050-1.100 kilogram/dekar civarında olduğunu belirterek, uygulama yapılan tarlasında hiç ummadığı bir verim aldığını kaydetti.

1.730 kilogram verimi görünce çok mutlu olduğunu belirten Daşcı, “Bize bilinçli tarım yaptıran, toprak analizinden hasat zamanına kadar destek olan GÜBRETAŞ ekibine çok teşekkür ediyorum. Çiftçilere de bu uygulamayı devam ettirmelerini tavsiye ediyorum” değerlendirmelerinde bulundu.