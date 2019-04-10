FİNANS

"Bilinmeyen numaralara" 562 milyon lira harcandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Rehberlik hizmeti veren işletmecilerin, 2010 yılından bu yana toplam geliri 562 milyon lira oldu - Söz konusu hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 294 milyonu geçti

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu servislerin ivme kazandığı 2010 yılından bugüne toplam 562 milyon liraya ulaştı.

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, birden fazla şirketin 2010 yılı başında sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde ettiği bilgileri kullanıcılara ulaştırmasını kapsayan hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 562 milyon lirayı geçti.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 294 milyon 36 bin 669'u buldu.

- 3 ayda 2 milyondan fazla çağrı

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 11 aktif işletmecinin, geçen yılın dördüncü çeyreğinde toplam çağrı sayısı 2 milyon 36 bin 669, toplam çağrı süresi 2 milyon 916 bin 738 dakika olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 2 milyon 697 bin 482 "isimle" sorgulama, 13 milyon 347 bin 928 "numarayla" sorgulama yapıldı. İşlemlerin 2 milyon 215 bin 843'ünde bireysel numara, 1 milyon 242 bin 935'inde kurumsal numara sorgulandı.

Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin 3 aylık gelirleri ise yaklaşık 9,3 milyon lirayı geçti.

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Anahtar Kelimeler:
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