Bilişim 2018’in ana teması “Dijital ekonomi ve ötesi” 

İstanbul,14 Kasım (DHA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ana temasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” görüşüne destek vermek, Türkiye’nin dijital ekonomi seviyesini yükseltmek ve dijital ekonominin büyümesine katkı sağlamak amacıyla “Dijital Ekonomi ve Ötesi” olarak belirledi.

TBD, 47’nci yılında, “Bilişimle Üret, Bilişimle Kalkın!” sloganıyla 35’inci Bilişim Kurultayı’nı düzenliyor. TBD 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayı 21-22 Kasım 2018 tarihleri arasında “Dijital Ekonomi ve Ötesi” ana teması ile Sheraton Ankara Hotel&Convention Centre’de gerçekleşecek.

Uzman konuşmacıların ve seçkin katılımcıların yer alacağı BİLİŞİM 2018’de, “5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye’nin Yol Haritası”, “Nitelikli İnsan Kaynağı ve Yeni Meslekler”, “Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler” ile “Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma” başlıkları masaya yatırılacak. Buna ek olarak, “Siber Güvenlikte Küresel Eğilimler”, “Dijital Ekonomi ve Fırsatlar”, “Yeni Stratejiler, Yönetişim ve Vizyon”, “Block Zinciri Uygulamaları”, “Tarımda Dijital/Sayısal Dönüşüm ve Akıllı Tarım Uygulamaları” ve “Dijital Toplum” konuları da ele alınacak. BİLİŞİM 2018’de oturumların yanı sıra akademik ve teknoloji uygulama bildirileri de sunulacak.

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek mücadele ettiklerini belirten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, şöyle devam etti:

“Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve buna bağlı değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda devletimiz tarafından başlatılan Dijital Dönüşümü, TBD olarak desteklemek istiyoruz.

“Türkiye’de bilişime yön veren, dünya bilişimini yakından takip ederek dünya gündemini Türkiye’ye taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olarak dijital dönüşümün Türkiye’de yaygınlığını ve etkisini arttırmayı amaçlıyoruz.

“Teknoloji üreten, AR-GE, yenilik ve girişimcilik temelli olarak tüm sektörlerde dijital dönüşümü gerçekleştiren, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara özellikle de bilişimcilere önemli sorumluluklar düşüyor.

“Bilişim sektörünün en önemli, sektörel katılımı en büyük etkinliği olan Bilişim 2018'de tüm tarafları ortak akıl oluşturmaya davet ediyoruz.” (Fotoğraflı)



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