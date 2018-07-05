"Bilişim 500" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak, gerek siber güvenlik gerek iletişim teknolojileri, gerekse bilişim sektöründe yerlilik ve millilik oranını arttırmak." dedi. Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törende konuşan Sayan, ödüllerin Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'de bilişim alanındaki kazanımlarını ortaya çıkardığını söyledi. Ödül verilen kategorilerin büyüyen ve gelişen her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de önemli olduğunun altını çizen Sayan, kendilerinin de bu alanlardaki girişimcilerin yanlarında ve destekçileri olduklarını aktardı.

Ar-Ge'nin, yeni fikirlerin, sektör için önemli olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti: "Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak, gerek siber güvenlik gerek iletişim teknolojileri, gerekse bilişim sektöründe yerlilik ve millilik oranını arttırmak. Değişen ve gelişen dünyada duramayız, duraklayamayız. Bilişim ve teknoloji sektörlerine yaptığımız yatırımları sür'atle devam ettirmek durumundayız. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomilerinin büyümesinin yaklaşık 10 katı. Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama yüzde 3,5-4 arasında seyrederken, bilişim sektörü özelinde yaklaşık 10 katı gelişme var. Biz de teknolojiye, dijital dönüşüme ve insan kaynağına yapılacak yatırımları önemsiyoruz. Bu kapsamda kurum olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünü en hızlı şekilde sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz." - "Sektörümüz ortalama yılda yüzde 15 büyüyor" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün TL bazında ortalama yılda yüzde 15 büyüdüğünü söyledi.

Büyüme hızını, istihdamı, yerlilik oranını arttırmak için çalıştıklarını dile getiren Zerey, Bakanlığın BTK ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yerli ürün ve özellikle yerli yazılımın artması ve yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu aktardı. Bakanlık kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Zerey, "Hedefimiz 5G ortamına geçtiğimizde, 5G altyapısının ticari kullanımında yerli ürünleri kullanmak." diye konuştu. BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, araştırmanın sektör için önemine işaret ederek, araştırmanın özellikle yurt dışı firmalarının şirket satın alma kararlarında iyi bir referans olduğu yorumunda bulundu. Göçe, "Bilişim 500 Araştırması'nın Anadolu'nun tamamına yayılabilmesi için geçen yıl hayata geçirdiğimiz "PLUS" konsepti de, bir ilk olarak, BT sektörünün Türkiye'nin bütünündeki potansiyelini ortaya koydu. Bu yıl da Anadolu'daki şirketlerimizi unutmadık. PLUS Kategorisi ile iller bazında da sıralama yaptık ve farklı başlıklarda kıyas imkanı, Türkiye’nin bir bütün olarak BT başlığındaki değerini, il bazında ortaya çıkarttı." ifadelerini kullandı.

-"500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı" Toplantıda verilen bilgiye göre, 500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Araştırma kapsamında bilgi veren şirketlerin yüzde 69'unun gelirleri bir önceki yıla göre artarken, 500 sıralamasına giren şirketlerin toplam geliri, 2016 yılına göre yüzde 20 büyüdü. Bu yıl 73 şirketin ilk defa sıralamaya girdiği araştırmada en yüksek büyüme oranı yüzde 458 olarak gerçekleşti. Aralarında e-fatura ve e-arşiv, güvenlik donanımları, kesintisiz güç kaynağı ürünleri, coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni kategorilerin de yer aldığı ve özel ödüllerle beraber toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende, 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri kapsamında "35. Yıl Emek Ödülleri" ve "BThaber Özel Ödülleri" de sahiplerini buldu. Törende "Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri" kategori başlığı altında "Ar-Ge Yatırımı Kategorisi"nde Logo Yazılım, "Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi"nde Arvento ödüle layık görüldü.