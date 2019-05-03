Bilişim Garajı ve Oracle'dan öğrencilere yazılım eğitimi

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, "Çocuklarımıza doğru üretim ortamı sağladığımızda, fırsatlar sunduğumuzda inovatif araçları tasarlayan ve dünyaya satan profesyoneller olacaklar." dedi.

Bilişim Garajının, Oracle Academy iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlediği yazılım eğitimlerinin sonuncusu Ankara'daki Yunus Emre Kız Meslek Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca'nın da katılımıyla Alice Hackidhon Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenmek kadar bu programlarla neler yapılabileceğini de deneyimlemenin gençlerin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerin bu eğitimler sayesinde programlama öğrenerek aslında bilgisayarla emir vermenin sonuçlarına ulaşabildiklerini dile getiren Özdemir, "Gerçekleştirdiğimiz kodlama ve üç boyutlu tasarım eğitimleriyle hayallerinizi gerçekleştirmek için teknolojiyi nasıl kullanabileceğinize dair size bir kapı aralamış olmak en büyük mutluluğumuz. Çocuklarımıza doğru üretim ortamı sağladığımızda, fırsatlar sunduğumuzda inovatif araçları tasarlayan ve dünyaya satan profesyoneller olacaklar." diye konuştu.