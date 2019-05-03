FİNANS

Bilişim Garajı ve Oracle'dan öğrencilere yazılım eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir: - "Çocuklarımıza doğru üretim ortamı sağladığımızda, fırsatlar sunduğumuzda inovatif araçları tasarlayan ve dünyaya satan profesyoneller olacaklar" - Oracle Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cem Şatana: - "Önümüzdeki yıllarda Türkiye Bilişim Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız özel bir çalışmayla 100 binin üzerindeki öğrencimizi bu programa dahil etmeyi planlıyoruz"

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, "Çocuklarımıza doğru üretim ortamı sağladığımızda, fırsatlar sunduğumuzda inovatif araçları tasarlayan ve dünyaya satan profesyoneller olacaklar." dedi.

Bilişim Garajının, Oracle Academy iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlediği yazılım eğitimlerinin sonuncusu Ankara'daki Yunus Emre Kız Meslek Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca'nın da katılımıyla Alice Hackidhon Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenmek kadar bu programlarla neler yapılabileceğini de deneyimlemenin gençlerin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerin bu eğitimler sayesinde programlama öğrenerek aslında bilgisayarla emir vermenin sonuçlarına ulaşabildiklerini dile getiren Özdemir, "Gerçekleştirdiğimiz kodlama ve üç boyutlu tasarım eğitimleriyle hayallerinizi gerçekleştirmek için teknolojiyi nasıl kullanabileceğinize dair size bir kapı aralamış olmak en büyük mutluluğumuz. Çocuklarımıza doğru üretim ortamı sağladığımızda, fırsatlar sunduğumuzda inovatif araçları tasarlayan ve dünyaya satan profesyoneller olacaklar." diye konuştu.

Oracle Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cem Şatana da "Oracle Akademi programı çerçevesinde 100'den fazla ülkede uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında çocuklarımızın bilişim, yazılım ve kodlamayla ilgili becerilerini artırmaya yönelik bir program bu." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile özel bir protokol çerçevesinde uyguladıkları proje kapsamında 60 binin üzerinde öğrenciye bilgisayar programlarına girişle ilgili birtakım beceriler kazandırdıklarını söyleyen Şatana, "Bu okulda Bilişim Garajı ile beraber bir ödül töreni düzenledik. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Bilişim Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapacağımız özel bir çalışmayla 100 binin üzerindeki öğrencimizi bu programa dahil etmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- 15 devlet okulunu kapsıyor

Programa katılan 116 öğrenci, 24-29 Nisan döneminde gruplar halinde kodlama ve üç boyutlu tasarım eğitimi aldı. Kodlama eğitimi, Oracle'ın çocukların kodlamayı öğrenmesi için özel olarak geliştirdiği Alice adlı programla yapıldı.

Eğitim sonundaki yarışmayla öğrencilerin dört günün sonunda ürettiği Alice ve üç boyutlu tasarım projeleri arasından iki kategoriden seçilen üçer projeye ödül verildi.

Törende birinci olan 10. sınıf öğrencisi Ayşe Sakallı'ya tablet hediye edildi.

Bilişim Garajının öğrencilerin ücretsiz yazılım eğitimi alması için Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü proje, Ankara ve Konya'da belirlenen 15 devlet okulunu kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bilişim Garajı Oracle Academy

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