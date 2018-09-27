FİNANS

Bilişim sektörü "dövizle sözleşmeye" devam etmek istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe: - "Sözleşmelerde Türk lirası kullanılmasına ilişkin karardan bilgi teknolojileri sektörünün muaf tutulmasını istiyoruz" - "Söz konusu durum nedeniyle 15 bin civarındaki bilgisayar bayisinin geleceğinden endişe duyuyoruz"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bilgi teknolojileri sektörünün, alım satım sözleşmelerinde Türk lirası kullanılmasına yönelik karardan muaf tutulmasını isteyerek, "Söz konusu durum nedeniyle 15 bin civarındaki bilgisayar bayisinin geleceğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilişim sektöründe ticarete konu ürünlerin ve emtiaların tamamına yakınının yurt dışından geldiğine dikkat çekerek, bu ürünlerin, ülkenin genel ihtiyaç listesinde ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Bilgi teknolojileri sektörünün, alım satım sözleşmelerinde Türk lirası kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın söz konusu ürünlerin Türkiye'ye getirilmesinde sorunlar doğuracağını ifade eden Aktepe, şunları kaydetti:

"Döviz olan fiyatlar, anlık geçerli kura göre Türk lirasına çevriliyor. Bu durum her kur değiştiğinde binlerce üründen oluşan fiyat listelerinin yenilenmesine ve müşterilere uzun süreli fiyatlar verilememesine yol açıyor. Vadeli alımlar için anlık finansal maliyetler de fiyatlara ekleniyor. Bunun sonucunda ticaretin doğal akışına uymayan bir karmaşa ve hantallık oluşuyor. Kurdaki ve finansal maliyetlerdeki anlık değişimlerin, zaman içinde fiyatları şişirmesi ve enflasyon artışına sebep olması gibi bir sonuç doğuracağını düşünüyoruz. Tedarik sıkıntıları yaşamaya başlayan sektörümüzün tüm katmanlarının yükü eşit ve gücü oranında paylaşması gerekiyor. Burada büyük ölçekteki firmaların ve küçük ölçekli firmaların yükleri güçleri ölçüsünde taşımaları önemli."

Aktepe, bilişim sektörünün söz konusu karardan muaf tutulmamasını isteyerek, "Söz konusu durum nedeniyle 15 bin civarındaki bilgisayar bayisinin geleceğinden endişe duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu hususları da değerlendirmeye alacağına inanıyoruz." dedi.

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