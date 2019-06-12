FİNANS

"Bilişim Yönetiminde Yeni Kültür: DevOps" Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki rekabet, dünyanın 3-5 yıl öncesinden farklı yöne gittiğini gösteriyor. Savaşlar artık teknoloji ve siber hale dönüştü. Bu nedenle kendi kanatları ile yükselmeyen herkes, en sonunda yere çakılmaya mahkumdur. Dünyanın içinde bulunduğu durum da bunu en iyi şekilde gösteriyor" - "Milli teknolojilerin yükselmesi noktasında bize düşen üretimimizi artırmak, milli teknoloji hamlesinde yerimizi almak olacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki rekabetin, dünyanın 3-5 yıl öncesinden farklı yöne gittiğini gösterdiğini belirterek, "Savaşlar artık teknoloji ve siber hale dönüştü. Bu nedenle kendi kanatları ile yükselmeyen herkes, en sonunda yere çakılmaya mahkumdur. Dünyanın içinde bulunduğu durum da bunu en iyi şekilde gösteriyor." dedi.

Sayan, Kamu Bilişim Derneğince (KBD) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen "Bilişim Yönetiminde Yeni Kültür: DevOps" Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, DevOps'un, yazılım ve operasyon ekiplerinin, etkili bir iletişimin olduğu güven ortamında çalışmasını sağlayan yeni kültür olduğunu söyledi.

Yazılım alanında yaşanan sorunların, firmaları ve teknoloji geliştirenleri, zaman içinde başka alternatifler aramaya ittiğini anlatan Sayan, "DevOps akımı da bu sorunları çözmek için ortaya çıktı desek hata olmaz. DevOps, yazılımın geliştirilmesinden sorumlu takım (Dev) ile yazılımın işletmesinden sorumlu takım (Ops) arasındaki iş birliğini arttırma amaçlı ortaya çıkan akım." diye konuştu.

Projenin fikir aşamasından ürüne dönüşme aşamasına kadar ekiplerin beraber çalışmalarının önemli olduğuna işaret eden Sayan, DevOps ile çalışanların çok daha başarılı oldukları, dünya çapında yapılan araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünyayla rekabet eder hale gelindiğini ifade eden Sayan, eskiden sadece pazar olarak görünülürken artık ürün üreten ve satan duruma gelindiğini anlattı.

Sayan, "klasik yöntemlerle" başarılı olunan dönemin çoktan geçtiğini çünkü yazılım geliştirme teknolojilerinin, işi bambaşka boyutlara götürdüğünü ifade ederek, bilgi işlem dairelerinin günümüzde hizmetin sunulmasında en kritik daire haline geldiğini bildirdi.

- "Dünya devi şirketler, pastadan pay vermemek için mücadele ediyor"

Yazılım alanında yerli ve milli ürünlerle ilerlemenin önemine değinen Sayan, dünyadaki gelişmelerin herkesin gözü önünde yaşandığını, dev şirketlerin, pastadan hiç kimseye değil pay, küçük bir lokma dahi vermemek için mücadele ettiğini kaydetti.

Sayan, ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki rekabetin, dünyanın 3-5 yıl öncesinden farklı yöne gittiğini gösterdiğini ifade ederek, savaşların artık teknoloji ve siber hale dönüştüğünü bildirdi.

Huawei'in 5G teknolojilerinde, ABD şirketlerinin önüne geçtiği görüldüğünde, ABD'nin kendini korumaya almak için neler yaptığının görüldüğünü dile getiren Sayan, şirketin kendi işletim sistemi kurduğunu ve bunlar üzerinde çalışmalarına devam edeceğini duyurduğunu anımsattı.

Sayan, kendi kanatları ile yükselmeyen herkesin, en sonunda yere çakılmaya mahkum olduğunun altını çizerek, dünyanın içinde bulunduğu durumun bunu en iyi şekilde gösterdiğini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne değinen Sayan, "Milli teknolojilerin yükselmesi noktasında bize düşen üretimimizi artırmak, milli teknoloji hamlesinde yerimizi almak olacaktır." diye konuştu.

Sayan, önemli olan istikrarlı bir şekilde ilerlemek olduğunu vurgulayarak, "Günü kurtaracak çözümler bulmak yerine teknolojiye yön veren bir ülke olma hedefimizi asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kamunun dijital dönüşümüne katkıda bulunmak istiyoruz"

KBD Başkanı Gökhan Özbilgin de hızla değişen bilişim sektöründeki yeniliklerin, sadece kendi alanında değil, sağlıktan savunmaya hatta gıda gibi bilişimin bir parçası olduğu diğer sektörleri de etkilemekte olduğuna dikkati çekti.

Dernek olarak en büyük amaçlarının kamu ve özel sektör gönüllülerini bir araya getirerek kamunun bilişim alanındaki dijital dönüşümüne katkıda bulunmak olduğunu belirten Özbilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde girilen bu dönüşüm sürecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi aslında bir zihniyet değişimi olduğunu aktardı.

Genç bir dernek olmalarına rağmen güzel projelere imza attıklarını söyleyen Özbilgin, sadece teknik konularda değil sosyal alanlarda da gelişen bir dernek olmak istediklerini ve bu yönde yaptıkları sosyal etkinliklerle, her yönden gelişmiş kamu bilişimcileri yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

PARTNER7 günde göbek yağlarından kurtulun7 günde göbek yağlarından kurtulun
Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyorKadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Bilişim Yönetiminde Yeni Kültür: DevOps" konferansı gökhan özbilgin Kamu Bilişimcileri Derneği Ömer Fatih Sayan

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Doların gözü bu kararda!

Doların gözü bu kararda!

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.