Bilişim Zirvesi'18 bu yıl geleceği şekillendirecek teknolojileri ele alıyor

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - BTHABER Şirketler Grubu ev sahipliğinde "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla, geleceği şekillendirecek teknolojilerin tartışılacağı Bilişim Zirvesi'18, 21 Kasım’da başlıyor.
2000 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen Bilişim Zirvesi, bu yıl iki gün sürecek çeşitli toplantılar ve etkinliklerle yapay zeka teknolojisi sayesinde empati kurabilen, merak edebilen, öğrenebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen ve kurgulayabilen "akıllı şeyler" geleceğini gündemine alıyor.
Fikir ve düşünce liderlerinin, yönetim gurularının, gelecek tasarımcılarının, akademisyenlerin, iş profesyonellerinin, teknoloji liderlerinin, yasal düzenleyicilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geleceği şekillendirecek teknolojilerin ele alınacağı Bilişim Zirvesi'18, 21 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.
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