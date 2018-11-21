İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bütün amacımız vatandaşımızın yerli ve milli imkanlarla, en ileri teknolojiyi, en önde kullanıp, bunun katma değere ulaşacak imkanlarının ortaya koyulması. Akıllı şehirler ve bilen teknolojilerin yaygınlaşması ve etkin şekilde kullanılması için, siber güvenliğin sağlanması olmazsa olmazımız." dedi.

BTHABER Şirketler Grubu ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bilişim Zirvesi'18"e katılan Sayan, zirvenin sektör için önemine işaret ederek destek veren herkese teşekkür etti.

Bakanlık olarak sektörlerle bir arada olduklarının altını çizen Sayan, teknolojinin insan hayatına kolaylık sağladığını, insanlığın süreç boyunca teknoloji ile hayatı kolaylaştırma yollarını aradığını anımsattı.

Sayan, mevcut neslin gerçek bir makine zekasının oluşması ve insanlığın sayısal şebeke ile bağlanmasına şahitlik ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü gelişmelerle birlikte, insanlığın bu ölçekte sayısal teknolojilerin kontrolüne girmesinin tehlikeleri de zaman zaman dile getiriliyor. Kimileri teknolojik gelişmeyi insanlığın kurtuluşuna yol açacak bir gelişme olarak görürken, bazıları da teknolojinin hesaba katılmayan yan etkileri olabileceğini söylüyor. Bugün dünyada yapay zekanın, insanlığın icat edeceği son şey olduğu ile ilgili bazı görüşler var. Büyük veri diyoruz, burada önemli olan verinin nasıl saklandığı, bu veriden anlamlı sonuçların ortaya çıkması."