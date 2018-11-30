Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, erken aşama girişimcilerin kendi başlarına çok uzun zamanda edinecekleri tecrübeyi ve alacakları mesafeyi çok daha kısa sürede elde etmeleri amacıyla DOPING XL Programı'nın hayata geçirildiğini belirterek, "Programda başarılı olan girişimcilerimiz, Estonya'da gerçekleştirilecek hızlandırıcı kampa katılmaya hak kazanacak." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansının, "İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Erken aşama girişimciler için ürünleştirme, ticarileştirme ve uluslararasılaştırma" hedefli program "DOPING XL"ın tanıtım toplantısı, Bilkent CYBERPARK'ta gerçekleştirildi.

İnaltekin, burada yaptığı konuşmada, Bilkent CYBERPARK'ın 2012 yılında kurulduğunu hatırlatarak, bugüne kadar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Firmalara eğitim, danışmanlık ve mentorluk gibi katma değer yaratan hizmetler verdiklerini dile getiren İnaltekin, Bilkent CYBERPARK'tan çıkan girişimcilerin başarı hikayelerini anlattı. Sürdülen çalışmalar neticesinde 2 girişimcinin ABD'de ofis açtığına dikkati çeken İnaltekin, birçok firmanın da karlarını yüzde 50 artırdıklarını söyledi.