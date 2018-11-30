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Bilkent CYBERPARK "Doping-XL" tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin: - "Erken aşama girişimcilerin kendi başlarına çok uzun zamanda edinecekleri tecrübeyi ve alacakları mesafeyi, DOPING XL Programı ile çok daha kısa sürede elde etmelerini amaçlıyoruz" - "Programda başarılı olan girişimcilerimiz, Estonya'da gerçekleştirilecek hızlandırıcı kampa katılmaya hak kazanacak"

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, erken aşama girişimcilerin kendi başlarına çok uzun zamanda edinecekleri tecrübeyi ve alacakları mesafeyi çok daha kısa sürede elde etmeleri amacıyla DOPING XL Programı'nın hayata geçirildiğini belirterek, "Programda başarılı olan girişimcilerimiz, Estonya'da gerçekleştirilecek hızlandırıcı kampa katılmaya hak kazanacak." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansının, "İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Erken aşama girişimciler için ürünleştirme, ticarileştirme ve uluslararasılaştırma" hedefli program "DOPING XL"ın tanıtım toplantısı, Bilkent CYBERPARK'ta gerçekleştirildi.

İnaltekin, burada yaptığı konuşmada, Bilkent CYBERPARK'ın 2012 yılında kurulduğunu hatırlatarak, bugüne kadar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Firmalara eğitim, danışmanlık ve mentorluk gibi katma değer yaratan hizmetler verdiklerini dile getiren İnaltekin, Bilkent CYBERPARK'tan çıkan girişimcilerin başarı hikayelerini anlattı. Sürdülen çalışmalar neticesinde 2 girişimcinin ABD'de ofis açtığına dikkati çeken İnaltekin, birçok firmanın da karlarını yüzde 50 artırdıklarını söyledi.

İnaltekin, ilk kez 2016 yılında hayata geçirdikleri DOPING Programı ile girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik özel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. DOPING ile ortaya çıkan başarı hikayelerinden örnekler veren İnaltekin, "Buradan edindiğimiz tecrübeyle DOPING XL Programı'nı kurguladık ve bu çalışmaya 'Erken aşama girişimciler için ürünleştirme, ticarileştirme ve uluslararasılaştırma' adını verdik. Erken aşama girişimcilerin, kendi başlarına çok uzun zamanda edinecekleri tecrübeyi ve alacakları mesafeyi, DOPING XL Programı ile çok daha kısa sürede elde etmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

DOPING XL Programı'na ekim ayından bu yana yaklaşık 50 başvuru geldiğini belirten İnaltekin, bunlardan 15'inin programın ilk aşamasına kabul edildiğini söyledi. İnaltekin programın ikinci aşamasında, 15 firmadan 8'inin seçilerek Estonya'da gerçekleştirilecek girişimcilere yönelik özel hızlandırıcı kampa katılmaya hak kazanacaklarını bildirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan da bilişim sektörünü stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirtti. DOPING XL Programı'nın altyapısının, Bilkent CYBERPARK'ın 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara dayandığını dile getiren Pehlivan, oradan elde edilen pozitif neticelerin yaygınlaştırılarak uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından DOPING XL Programı'ndan yararlanacak 15 projenin temsilcileri, çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

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