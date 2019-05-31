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Bilkent CYBERPARK'tan Gürcistan çıkarması

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin: - "Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi firmalarıyla 25-28 Haziran'da Gürcistan'da 'Türkiye-Gürcistan İş Forumu' gerçekleştireceğiz" - "Firmaların talep ettikleri satış, partnerlik, distribütörlük ve danışmanlık gibi iş birlikleri için uygun eşleştirmeler yapılarak, Gürcistan firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelmeleri sağlanacak. Böylece iki ülke arasındaki iş birliği ve iş hacmi artacak" - "Son 5 yıllık rakamlara bakıldığında, Gürcistan'ın en fazla ithalat yaptığı ülke 1,2 milyar dolarla Türkiye"

MEHTAP YILMAZ - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi firmalarıyla 25-28 Haziran'da Gürcistan'da "Türkiye-Gürcistan İş Forumu" gerçekleştireceklerini belirterek, "Firmaların talep ettikleri satış, partnerlik, distribütörlük ve danışmanlık gibi iş birlikleri için uygun eşleştirmeler yapılarak, Gürcistan firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelmeleri sağlanacak. Böylece iki ülke arasında iş birliği ve iş hacmi artacak." dedi.

İnaltekin, AA muhabirine, Bilkent CYBERPARK BİL-TEK Kümesinin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle 2013 yılında kurulan ve 26 üyeyle çalışmalarına başlayan kümenin bugün 37 firmayı barındırdığını ifade eden İnaltekin, ihtiyaç analizi çalışması sonucu ortaya çıkan verilerle danışmanlık hizmeti sunduklarını, fuarlara katılım gösterdiklerini, ABD, İngiltere, Almanya, Etiyopya, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ticaret heyeti gezileri düzenlediklerini söyledi.

İnaltekin, katılımcı firmalarının uluslararası pazarlarda doğru kişi ve kurumlarla bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla 25-28 Haziran'da da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Türkiye-Gürcistan İş Forumu"nu gerçekleştireceklerini bildirerek, "Son 5 yıllık rakamlara bakıldığında, Gürcistan'ın en fazla ithalat yaptığı ülke 1,2 milyar dolarla Türkiye." bilgisini paylaştı.

Gürcistan'ın Dünya Bankası verilerine göre, 'iş yapma kolaylığı' açısından dünyada 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan İnaltekin, şöyle devam etti:

"Gürcistan, 2,3 milyarlık dolarlık bir pazara gümrük vergisiz ihracat imkanı sağlıyor. Ekonomik yatırımların odağında olan ülke, düşük vergi oranları, rekabetçi işçi ücretleri, istikrarlı döviz kuru, yatırımcılara sağladıkları destek ve teşviklerle Kafkas ülkelerinin arasında yıldızı parlayan bir ülke konumunda. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yer alan ülkelerin son 5 yıllık büyüme oranı yılda ortalama yüzde 1,6 olurken, Gürcistan'da bu oran yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Gürcistan, Türkiye ve Bilkent CYBERPARK BİL-TEK Kümesi için önemli pazar."

- "İş forumu 2 ülke için verimli olacak"

Gürcistan kamu kurum ve kuruluşlarıyla forum öncesi ön görüşmeler yaptıklarını belirten İnaltekin, bu kapsamda söz konusu ülkenin savunma, finans, telekom ve ulaştırma sektörlerine yönelik iş birliği taleplerini aldıklarını dile getirdi. İnaltekin, görüşmeler neticesinde Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na yoğun katılım beklediklerine işaret ederek, etkinliğin 2 ülke için de verimli olacağını anlattı.

Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na, Bilkent CYBERPARK'ın önde gelen bilişim ve telekomünikasyon şirketleriyle savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılacağına dikkati çeken İnaltekin, şunları kaydetti:

"Forum kapsamında, katılımcı firmaların profilleri oluşturulacak, sundukları ürün ve hizmetler danışmanlar tarafından incelenecek. Firmaların talep ettikleri satış, partnerlik, distribütörlük ve danışmanlık gibi iş birlikleri için uygun eşleştirmeler yapılarak, Gürcistan firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelmeleri sağlanacak. Böylece iki ülke arasında iş birliği ve iş hacmi artacak."

- Türkiye'den Gürcistan'a yatırımlar

Gürcistan'ın en çok doğrudan yabancı yatırımcı çeken sektörlerine bakıldığında, yüzde 25,9 ile ulaştırma ve iletişim ilk sırada yer alıyor. Bu alanları finans, inşaat, emlak, enerji ve imalat sektörleri izliyor.

Son 5 yılda Gürcistan'a en fazla yatırım yapan ülkeler Azerbaycan, Hollanda ve Türkiye olarak sıralandı.

Türkiye'den Gürcistan'a toplam doğrudan yatırım tutarı, 2007-2017 yıllarında 1,3 milyar doları bulurken, Gürcistan'ın 5 yıllık yabancı yatırım ortalaması 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Bilkent Cyberpark Faruk İnaltekin Gürcistan Türkiye&Gürcistan İş Forumu

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