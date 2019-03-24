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Bilkent CYBERPARK'tan ihracat atağı

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin: - "Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi, kuruluşundan günümüze kadar bünyesinde barındırdığı 37 firmayla yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat yaptı" - "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te bu rakamı katlayarak 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

MEHTAP YILMAZ - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi'nin, kurulduğu 2013 yılından bugüne bünyesindeki 37 firmayla yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirterek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te bu rakamı katlayarak 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

İnaltekin, AA muhabirine, Bilkent CYBERPARK'ın Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararasılaşma hedefi olan firmaların kendi başlarına hareket ettiklerinde hedef pazarlardaki önemli kişi ve kurumlara erişim, tanışma, pazara giriş ve yüksek yurt dışı operasyon maliyetleri nedeniyle zorluk yaşadıklarına işaret eden İnaltekin, şirketlerin karşısına çıkan sorunları aşmak için teknopark olarak her alanda koordineli şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyledi. İnaltekin, bu kapsamda Bilkent CYBERPARK Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi'nin 2013 yılında Ticaret Bakanlığı desteğiyle kurulduğunu, 26 üyeyle başlayan faaliyetlerin bugün 37 firmayla devam ettiğini bildirdi.

Bilkent CYBERPARK'ın Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışması sonucu ortaya çıkan verilerle danışmanlık hizmeti sunduklarını, fuarlara katılım gösterdiklerini, ABD, İngiltere, Almanya, Etiyopya, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ticaret heyeti gezileri düzenlediklerini anlatan İnaltekin, bu kapsamda yapılan faaliyetlerin Ticaret Bakanlığınca yüzde 75 desteklendiğini dile getirdi.

İnaltekin, Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi şirketlerine yönelik eğitimler düzenlediklerine dikkati çekerek, Ar-Ge'nin ticarileştirilmesi, kurumsal kimlik ve markalaşma, veri madenciliği, satış ve pazarlama stratejileri gibi pek çok konuda programlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- "Binden fazla ikili iş görüşmesi yaptık"

Bilkent CYBERPARK'ın Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi çalışmaları çerçevesinde, firmaları önemli devlet organları yetkilileri ve stratejik çatı kuruluşların temsilcileriyle bir araya getirip, onların doğru stratejiler oluşturmalarını sağladıklarını vurgulayan İnaltekin, böylece şirketlerin çok daha güçlü şekilde hedef pazarlara hazırlandıklarını kaydetti. İnaltekin, bugüne kadar binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini, bunlar arasında ihracat yapmaya başlayan şirketlerin yanı sıra yurt dışına ofis ve şube açan küme firmalarının da olduğunu bildirdi.

Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi firmalarının başarılı olması ve büyümesi için büyük gayret gösterdiklerini belirten İnaltekin, şöyle konuştu:

"Bilkent CYBERPARK olarak girişimciler için uluslararası düzeyde ortaklıklar kurulmasını kolaylaştırmak üzere tasarladığımız iş geliştirme programı 'B2B Eşleştirme Projesi', Uluslararası Teknoparklar Birliğinin (IASP), 76 ülkeden yaklaşık 400 üyesiyle yapılan oylamasında 'en ilham verici çözüm' seçildi ve dünya birincisi olduk. Herhangi bir jüri ya da komite tarafından değil, dünyada faaliyet gösteren teknoparkların bir çatı altında toplandığı IASP üyesi teknoparklar tarafından yapılan oylamayla bu ödüle layık görülmek ve ödülü ülkemize getirmek bizi çok gururlandırdı."

İnaltekin, kümedeki 3 firmanın, Amerikan Savunma Bakanlığının talebiyle Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünce 1986 yılında geliştirilen "Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI-DEV3)" sertifikası aldığını bildirdi.

Bilkent CYBERPARK Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi bünyesindeki her firmanın ihracat yapar hale gelmesini, ihracatçı firmaların ise gelirlerini artırmasını amaçladıklarını ifade eden İnaltekin, "Bilkent CYBERPARK olarak emeklerimizin karşılığını, çalışmalarımızın meyvesini, gerek kazandığımız ödüllerle gerekse firmalarımızın başarılarıyla alıyoruz. Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi, kuruluşundan günümüze kadar bünyesinde barındırdığı 37 firmayla yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat yaptı. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te ise bu rakamı katlayarak, Bilkent CYBERPARK Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi ihracatını 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- CMMI modeli nedir?

İnsan, süreç ve teknoloji alanlarında en iyi uygulamaların ilerlemesi için dünyaya liderlik yapan CMMI modeliyle kuruluşların yeteneklerini ölçmek, operasyonlarını en iyi uygulamalarla karşılaştırmak ve performans boşluklarını belirleyerek olgunluğa ulaşmalarını sağlamak amaçlanıyor. Bu çerçevede kuruluşlara araç ve destek sağlanıyor. Kurum ve kuruluşların yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma süreçlerinin değerlendirildiği CMMI modeliyle bunların olgunluk seviyesi ölçülüyor.

CMMI olgunluk derecesi puanı elde eden, yetenekli iş ortakları ve tedarikçiler olduklarını kanıtlayan havacılık, finans, sağlık hizmetleri, yazılım, savunma, ulaşım ve telekomünikasyon gibi sektörlerde yüksek performans gösteren az sayıda kuruluş bulunuyor.

Değerlendirme, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünün sertifikalı denetçileri başkanlığında yapılıyor ve kuruluşlara 1'den 5'e kadar derece veriliyor. Dünyada sayılı kurumların sahip olduğu seviye 5, yazılım geliştirme konusunda kuruluşun en üst düzeyde olduğunu gösteriyor. ABD'de birçok askeri ve kamu projelerinde yüklenicilerin, CMMI modeline göre derecelendirilmesi ve en az 3'üncü seviyede olması gerekiyor.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Hollandaca, Portekizce ve Korece dillerine çevrilen CMMI modeli, 101 ülkede kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi Bilkent Cyberpark Faruk İnaltekin

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