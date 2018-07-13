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Bilnet Okulları'nın yeni kampüslerinin imzaları atıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

Bilfen Şirketler Grubunun yeni okul markası Bilnet Okulları, 3 yeni kampüsü ile istikrarlı büyümesine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Bilfen Şirketler Grubunun yeni okul markası Bilnet Okulları, 3 yeni kampüsü ile istikrarlı büyümesine devam ediyor. Eğitimde daha fazla fırsat eşitliği yaratabilmek ve kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırmak amacıyla yola çıkan Bilnet Okulları'nda Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüslerinin imzaları atıldı.

Bilnet Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilnet Okulları Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Tatar'ın yanı sıra Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüs Kurucularının katılımıyla gerçekleşen törende yeni okul yatırımları için imzalar atıldı.

Bilfen Şirketler Grubu bünyesinde yer alan grup şirketlerinden aldığı destek ile yola çıkan Bilnet Okulları yayıncılıktan toplu yemek hizmetine, servis taşımacılığından tekstile kadar birçok alanda markalaşmış olan Bilfen Şirketler Grubunun markalarından destek alıyor.

Bilnet Okulları Gölbaşı, Menderes ve Menemen Kampüsü yatırımcıları da eğitim alanında yaptıkları bu yatırımda Bilnet Okullarıyla birlikte çalışmanın mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşadıklarını belirttiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, çocukları geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolunun, onların alacağı eğitimin kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Öztürk, Bilnet Okullarını, Bilfen Şirketler Grubu’nun bilgi birikimi ve başarısını referans alarak kurduklarını ve şimdi bu yeni okul markalarıyla da büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Öztürk, bu yeni okul markasıyla da eğitim hayatında Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini belirtti. Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar şunları kaydetti:

"Yeni dönemde mevcut okulların yanı sıra açılacak hem merkez hem de akredite okullarla birlikte Türkiye’nin 7 bölgesindeki 21 yerleşkemizle anaokulundan liseye kadar her seviyede eğitim öğretime devam ediyoruz. Bilnet Okulları olarak eğitimde yarattığımız kaliteyi Türkiye'nin dört bir tarafına taşımak istiyoruz. Yapmış olduğumuz 500 milyon liraya varan yatırım ile eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamı da yaratarak Türkiye'nin ekonomisine katma değer yaratıyoruz."

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