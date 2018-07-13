Bilnet Okulları'nın yeni kampüslerinin imzaları atıldı

İSTANBUL (AA) - Bilfen Şirketler Grubunun yeni okul markası Bilnet Okulları, 3 yeni kampüsü ile istikrarlı büyümesine devam ediyor. Eğitimde daha fazla fırsat eşitliği yaratabilmek ve kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırmak amacıyla yola çıkan Bilnet Okulları'nda Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüslerinin imzaları atıldı.

Bilnet Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilnet Okulları Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Tatar'ın yanı sıra Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüs Kurucularının katılımıyla gerçekleşen törende yeni okul yatırımları için imzalar atıldı.

Bilfen Şirketler Grubu bünyesinde yer alan grup şirketlerinden aldığı destek ile yola çıkan Bilnet Okulları yayıncılıktan toplu yemek hizmetine, servis taşımacılığından tekstile kadar birçok alanda markalaşmış olan Bilfen Şirketler Grubunun markalarından destek alıyor.

Bilnet Okulları Gölbaşı, Menderes ve Menemen Kampüsü yatırımcıları da eğitim alanında yaptıkları bu yatırımda Bilnet Okullarıyla birlikte çalışmanın mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşadıklarını belirttiler.