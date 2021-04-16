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BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

16.04.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirimli bir şekilde müşterilerine sunan BİM, 17-18 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. BİM’de bu hafta yemek takımından çelik tencere setine, döküm tencereden ızgara tavaya kadar birçok ürün, aktüel kataloğunda yer aldı.

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

30 parça çatak kaşık bıçak seti, çaydanlık, servis ürünleri, derin tencere, desenli karnıyarık tenceresi gibi birçok ürün, BİM’de bu hafta aktüel kataloğunda yer aldı. İşte BİM’in bu haftaki aktüel ürünler listesi…

17-18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 1.099,00 TL, Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 269 TL, LAVA Döküm Tencere 199 TL, Kulplu Izgara Tava 99,90 TL, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279 TL, Çelik Çaydanlık 139 TL, Çelik Servis Ürünleri 17,50 TL, 3’lü Çelik Saplı Cezve Seti 49,90 TL, Casilda Home Şık Ahşap Tepsi 49,90 TL, Mehtap Mermer Desenli Derin Tencere 89,90 TL, Mehtap Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi 99,90 TL, Mehtap Mermer Desenli Tava 49,90 TL, Mehtap Döküm Wok Tava 89,90 TL, Rakle 6’lı Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 34,90 TL, Rakle 6’lı Altın Yaldızlı Su Bardağı 39,90 TL, 6’lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 59,90 TL, 12 Parça Altın Yaldızlı Çay Seti 64,90 TL, 6’lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 39,90 TL, Soley 8 Parça Çeyiz Seti 799 TL, Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 179 TL, Çift Kişilik Pike Seti 119 TL, Bambu Yorgan Çift Kişilik 189 TL, Bambu Yastık 59,90 TL, Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü 149 TL, Jakarlı Kadife Bornoz Kadın-Erkek 69,90 TL, Jakarlı Kadife Banyo Havlusu 22,50 TL, Jakarlı Kadife Yüz Havlusu 11,50 TL, Bahariye Halı Püsküllü Halı 259 TL, Post Halı 119 TL, Tek Kişilik Organik Pamuk Lastikli Çarşaf 26,90 TL, Çift Kişilik Organik Pamuk Lastikli Çarşaf 32,90 TL, 2’li Bambu Banyo Takımı 67,90 TL, Naturalove Bambu Kirli Sepeti 59,90 TL, Banyo ve Mutfak Organizeri 23,50 TL, Güpürlü Baskılı Masa Örtüsü 32,90 TL, Klasik Erkek Terlik 12,90 TL, Yüksek Taban Çapraz Taşlı Terlik Kadın 24,90 TL, Çapraz Peluş Terlik Kadın 19,90 TL, Makyaj Çantası El Valizi 59,90 TL, Mega Saten Hurç 29,90 TL, 3’lü Kutulu Nakışlı Peçete 15,90 TL, Düğmeli Pijama Takımı Kadın 49,90 TL, Güpürlü Viscon Gecelik Kadın 29,90 TL'den satılıyor.

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

BİM aktüel ürünler listesi açıklandı | 17 Nisan’da bu hafta birçok ürün indirimde…

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