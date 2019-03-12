Bimex payları borsa kotundan çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret AŞ'nin bugünden itibaren borsa kotundan çıkarıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Payları, Borsamız Pay Piyasası'nın Yakın İzleme Pazarı'nda, üç adet borçlanma aracı ise Borçlanma Araçları Piyasası'nın Gözaltı Pazarı'nda işlem gören Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret AŞ'nin öz sermayesinin negatif olması, bu durumun 12 Mart tarihinde yayınlanan bilançoda da devam etmesi hususları dikkate alınarak, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması ve öz sermayenin negatif olması nedenleriyle, şirketin paylarının 12 Mart tarihi itibarıyla kottan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması ve borçlanma araçlarının vadesi gelen ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olması nedenleriyle borçlanma araçlarının da kottan çıkarıldığı bildirildi.

