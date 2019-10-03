FİNANS

Bin 500 kilogram Anzer balı satışa sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek: - "Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 500 kilogramdır. Bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduk"

RİZE (AA) - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balının bin 500 kilogram olduğunu, bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduklarını söyledi.

Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer balında bu yılki verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmadığını, bu durumun hava koşulları ve ayılara bağlı olduğunu ifade etti.

Bal sağımının ardından 2 tona yakın üretim gerçekleştirildiğini kaydeden Civelek, "Üreticilerimiz balları kooperatifimize getirdi. Bize gelen balları Hacettepe Üniversitesine tahlile gönderdik. Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 500 kilogramdır. Bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduk. Sipariş sahiplerine gönderiyoruz." dedi.

Bu yıl da talepleri almaya devam ettiklerini aktaran Civelek, "Geçen yıldan vazgeçen vatandaşlarımız olursa bu yılki başvuruları değerlendireceğiz. İsteyen vatandaşlarımız siparişte bulunabilir." ifadesini kullandı.

Civelek, mevcut balın, 1 kilogram, 500 ve 250 gram olarak Anzer balı markasıyla etiketlenip mühürlendiğini belirterek, bal kavanozlarında kurşun mühür ve kooperatif logosu olduğunu, taklidinin mümkün olmadığını söyledi.

Güvenliğe önem verdiklerini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:

"Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarını da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirledik. Balın kalitesi ve fiyatı dikkate alındığında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Vatandaşlarımız kooperatif dışından veya mühürsüz bal almasın."

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Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civel Rİze

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