Bin 500 kilogram Anzer balı satışa sunuldu

RİZE (AA) - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balının bin 500 kilogram olduğunu, bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduklarını söyledi.

Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer balında bu yılki verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmadığını, bu durumun hava koşulları ve ayılara bağlı olduğunu ifade etti.

Bal sağımının ardından 2 tona yakın üretim gerçekleştirildiğini kaydeden Civelek, "Üreticilerimiz balları kooperatifimize getirdi. Bize gelen balları Hacettepe Üniversitesine tahlile gönderdik. Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 500 kilogramdır. Bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduk. Sipariş sahiplerine gönderiyoruz." dedi.

Bu yıl da talepleri almaya devam ettiklerini aktaran Civelek, "Geçen yıldan vazgeçen vatandaşlarımız olursa bu yılki başvuruları değerlendireceğiz. İsteyen vatandaşlarımız siparişte bulunabilir." ifadesini kullandı.