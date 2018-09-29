FİNANS

Bin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 13:09 | Son Güncelleme

ERZİNCAN merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesi Çadırkaya beldesinde, 3 ortak tarafından bin dönümlük arazide yapılan sebze-meyve üretimi olumlu sonuç verdi.

Bin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesi Çadırkaya beldesinde, 3 ortak tarafından bin dönümlük arazide yapılan sebze-meyve üretimi olumlu sonuç verdi.
Dursun Hira ve 2 ortağı tarafından Çadırkaya beldesinde üretilen tonlarca domates, kavun, karpuz ve fasulye, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde pazar buluyor. 1,5 milyon TL harcanan yatırım kapsamında, tamamı damlama sulama sistemi ile sulanan arazide çevre köylerde yaşayanlar da çalıştırılarak istihdam sağlanıyor. Hasat zamanın gelmesi ile birlikte bin dönümlük arazide üretilen domatesler kadınlar tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor. TIR'lara yüklenen domatesler, Doğu ve Karadeniz illerine gönderiliyor.
Çevre köylerden gelerek tarlada çalışan kadınlar, ailelerine destek olduklarını söylerken, böyle bir yatırımın beldelerine yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. İşletme ortaklarından Dursun Hira ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde sebze üretimi yapılan en büyük arazilerden birine sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:
"3 ortak olarak Erzincan'da tarımın teknik olarak nasıl yapılabileceğini göstermek amacıyla böyle bir işe girdik. Fasulye, kavun, karpuz ve domates üretimi gerçekleştirdik. Tamamen modern tarım yöntemleri kullanarak ve bin dönümlük araziyi, kurduğumuz 5 adet sondaj yolu ile damla sulama sistemi ile suladık. Şimdi hasat zamanına geldik. Şükürler olsun, aldığımız ürünlerden memnunuz, pazarda da bir sıkıntımız olmadı. Ürünlerimiz kaliteli olmasından dolayı gönderdiğimiz her yerde büyük ilgi görüyor. Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehre gönderiyoruz."

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Bin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimiBin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimiBin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimiBin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimi

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