Bin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesi Çadırkaya beldesinde, 3 ortak tarafından bin dönümlük arazide yapılan sebze-meyve üretimi olumlu sonuç verdi.

Dursun Hira ve 2 ortağı tarafından Çadırkaya beldesinde üretilen tonlarca domates, kavun, karpuz ve fasulye, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde pazar buluyor. 1,5 milyon TL harcanan yatırım kapsamında, tamamı damlama sulama sistemi ile sulanan arazide çevre köylerde yaşayanlar da çalıştırılarak istihdam sağlanıyor. Hasat zamanın gelmesi ile birlikte bin dönümlük arazide üretilen domatesler kadınlar tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor. TIR'lara yüklenen domatesler, Doğu ve Karadeniz illerine gönderiliyor.

Çevre köylerden gelerek tarlada çalışan kadınlar, ailelerine destek olduklarını söylerken, böyle bir yatırımın beldelerine yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. İşletme ortaklarından Dursun Hira ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde sebze üretimi yapılan en büyük arazilerden birine sahip olduklarını belirterek şunları söyledi: