FİNANS

Bin uçuş saatini aşan Hürkuş, İstanbul semalarında

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Toplamda bin uçuş saatini başarıyla aşan ve 150 sorti sayısına geliştirme faaliyetleri kapsamında ulaşan Hürkuş, TEKNOFEST İstanbul'daki gösterisiyle ilgi odağı oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, bin uçuş saatini başarıyla aştı. Hürkuş, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterisiyle beğeni topladı.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul'da, birbirinden renkli hava gösterileri gerçekleştiriliyor.

Toplamda bin uçuş saatini başarıyla aşan ve 150 sorti sayısına geliştirme faaliyetleri kapsamında ulaşan Hürkuş da festival kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp üretilen ve 29 Ağustos 2013'te ilk uçuşunu yapan Hürkuş, Türkiye'nin ve TUSAŞ'ın deneysel test pilotu Murat Özpala tarafından komuta edildi.

Hürkuş'un tasarım, üretim ve uçuş test safhalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübeli pilotlarının görüş ve değerlendirmeleri uçağa yansıtılıyor.

Uçağın tasarım altyapısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok görev ihtiyacına yönelik olarak uyarlanabilecek şekilde oluşturuldu.

HÜRKUŞ‘un gelişmiş, yeni nesil aviyonikler, görev ekipmanları ve silah sistemlerine sahip versiyonlarının tasarım çalışmaları devam ediyor.

Uçak, 310 Knot seyir hızı, 35 bin feet servis irtifası, 4 saat 15 dakika havada kalış süresi, 800 deniz mili menzili ve +7/-3,5 g manevra performansıyla her türlü görevi etkin şekilde icra edebilecek kabiliyette bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hürkuş TEKNOFEST İSTANBUL TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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