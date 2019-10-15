FİNANS

"Binalarda ahşap materyaller çevreye büyük katkı sunuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, yeşil yapılaşmaya doğru giden yeni mimari yaklaşımların dünyada ağırlık kazandığına işaretk etti ve "Özellikle bu tarz binalarda kullanılan ahşap materyaller önemli ölçüde karbondioksit depolamaları dolayısıyla çevreye de büyük katkı sunuyor" dedi.

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, yeşil yapılaşmaya doğru giden yeni mimari yaklaşımların dünyada ağırlık kazandığına işaretk etti ve "Özellikle bu tarz binalarda kullanılan ahşap materyaller önemli ölçüde karbondioksit depolamaları dolayısıyla çevreye de büyük katkı sunuyor" dedi.
Dünyada "çevre hassasiyetlerinin hiç olmadığı kadar projelere yön verdiği bir dönemin" öne çıktığına işaret eden Şahin, "Teknolojideki son gelişmelerle birlikte, bugüne kadar hep çelik ve betonla birlikte andığımız gökdelenlerde ahşabın kullanımı her geçen gün artıyor" dedi ve ekledi:
"Bu dönüşüm tabii doğanın, çevrenin korunması için de son derece önemli. Özellikle bu tarz binalarda kullanılan ahşap materyaller önemli ölçüde karbondioksit depolamaları dolayısıyla çevreye de büyük katkı sunuyor. Yapılan son araştırmalar, bu binalarda kullanılan bir metreküplük ahşabın, 900 kilogramdan fazla karbondioksiti hapsettiğini dolayısıyla havayı ciddi ölçüde temizlediğini gösteriyor."

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