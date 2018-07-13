FİNANS

'Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil'

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da düzenlenen toplantıya katılan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof.Dr.

'Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil'

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da düzenlenen toplantıya katılan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof.Dr. Emre Alkin, binalarda kullanılan enerjinin yüzde 80'ine yakınından, yapıların ısıtılması veya soğutulması için faydalanıldığını belirterek "Türkiye'de binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil" dedi.
VERİMDER tarafından Samsun'da 'Anadolu Buluşmaları' toplantısı gerçekleştirildi. Enerji verimliliği konusunun görüşüldüğü toplantıya VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, VERİMDER Kurucu Üyesi Arkın Konak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşma yapan Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'de her yıl tüketilen enerjinin maliyetinin, ekonomi üzerinde yük oluşturduğunu belirterek, "Öte yandan, küresel ısınmanın neden olduğu felaketler de dünyamızı geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürüklüyor. VERİMDER olarak enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda liderlik yapmayı hedefleyen bir vizyona sahibiz. Birincisini Samsun'da başlattığımız 'Anadolu Buluşmaları' ile Türkiye'yi karış karış dolaşacak ve bu konularda aydınlatacağımız, iç ve dış paydaşlarıyla optimal çözümleri, optimal maliyetler ve finansman metoduyla kamuoyuna sunacağız" dedi.
Enerji verimliliği için ilk adımın enerji tüketiminde ilk sırada olan konut ve sitelerde atılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, "Ülkemizde enerjinin yüzde 37'si konut ve sitelerde tüketiliyor. Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 80'ine yakını yapıların ısıtılması veya soğutulması için kullanılır. Evlerin hem ısıtılması hem de soğutulması için her yıl fazladan harcadığımız maliyetler ülke ekonomisini de etkilemektedir" diye konuştu.
Prof. Dr. Emre Alkin, "Enerji verimliliği denilince akla ilk gelen teknoloji ısı yalıtımıdır. Hem hükümetin hem de finans sektörünün destekleyici uygulamalarıyla ısı yalıtımı artık birçok binada kullanılıyor ancak hâlâ Türkiye'de binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil" dedi.
Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamındaki toplantının sırayla Antalya, Erzurum, Ankara ve Konya illerinde de yapılacağı belirtildi.

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'Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil''Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil''Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil'

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