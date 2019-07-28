FİNANS

Bingöl'de çiftçi eğitimleri aralıksız sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca yılın ilk yarısında Bingöl'ün 148 köyünde düzenlenen toplantılara 2 bin 815 çiftçinin katılımı sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde düzenlediği eğitim ve toplantılarla çiftçilerin yanında olmayı ve onlara yardım etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında Bingöl'ün 148 köyünde düzenlenen toplantılara 2 bin 815 çiftçinin katılımı sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019'un 6 aylık döneminde Bingöl'ün Merkez ilçesine bağlı 11 köyde 325 kadın çiftçiye, 26 köyde ise 847 erkek çiftçiye Modern Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği eğitimi verildi. İl genelinde ise 148 köyde modern büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri, arıcılık, tarım sigortaları uygulamaları, bitki ve hayvan hastalıklarına karşı korunma yolları konularında 148 çiftçi toplantısı düzenlendi ve bu toplantılara 2 bin 815 çiftçi katıldı.

Sürü Yönetimi Elemanı, Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Meyve Ağaçlarında Budama, Ceviz Yetiştiriciliği, Orkide Yetiştiriciliği konularında açılan kurslarla 132 çiftçiye kurs verildi.

- Pakdemirli'den genç veterinere kutlama mesajı

Öte yandan, geçen hafta Bingöl'de görevli Veteriner Hekim Cengiz Demirtaş'ın ne kadar zor şartlarda çalıştığı objektiflere yansımıştı.

Bu emek ve özveri görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bingöl’ün Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve Kırım Kongo hastalığı ile mücadele kapsamında saha çalışması yapan Veteriner Hekim arkadaşımız Cengiz Demirtaş... Her şartta işini gönülden yapan tüm kardeşlerimi kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekim Cengiz Demirtaş

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