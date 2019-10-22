Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı'na dünya birinciliği

Yarışmada birinci olan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Bingöl'ün Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde yer alıyor. Geçen yıl faaliyete başlayan baraj, işletmedeki barajlar içerisinde Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip yedinci projesi olarak öne çıkıyor. Baraj, özel sektör tarafından gerçekleştirilen projeler içinde ise en büyük kurulu güce sahip HES projesi unvanlarına sahip.

Yarışmada, Türkiye 9 aday arasında yarıştı, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonunun (ICOLD) 8 kişilik üyesinin 6'sı Bingöl Solhan Yukarı Kaleköy Barajı'na oy vererek birinci seçilmesini sağladı. Tamamlanma hızı, tasarımı, şantiye içi organizasyonu ve beton tesisleri kurulumu gibi etmenler nedeniyle Barajın birinci seçildiği belirtildi.

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede Baraj İnşaatlarına Yön Veren ve İlham Kaynağı Olan Projeler Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Baraj, yıllık 1,5 milyar kilovat saat elektrik üretimiyle 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Proje, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek üretimini sağlıyor.

Barajda kullanılan silindirle sıkıştırılmış beton tekniği ise son yıllarda Türkiye'de birçok baraj ve yol inşaatında yoğun olarak tercih ediliyor. Bu yöntemde beton, kamyon ya da bant sistemi ile taşınıp vibrasyonlu silindir aracılığı ile sıkıştırılıyor.

- "Yeni rekorların altına imza atıyoruz"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kendi sınıfında dünyanın en yüksek barajlarını yaptıklarını belirterek büyük su işleri kapsamında bulunan ülkenin vizyon projelerinde çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini aktardı. Aydın, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Ermenek ve Deriner barajlarını tamamladık. Şimdi yeni rekorların altına imza atıyoruz. Tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı hızla devam ediyor. Bunlardan biri de Yukarı Kaleköy Barajı'dır. Bu ödül milletimizindir. Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

