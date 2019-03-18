FİNANS

Binlerce öğrenci "teknoloji yıldızı" olmak için yarıştı

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği Deneyap teknoloji atölyelerinin ilk kısmı için başvuran 80 bin 988 öğrenci, 12 ilde sınav heyecanı yaşadı - Tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda 3 yıllık bir program sunulan Deneyap atölyelerinde eğitimler ücretsiz olacak

GÖKSEL YILDIRIM - Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi'nden yararlanmak isteyen binlerce öğrenci 12 şehirde sınav heyecanı yaşadı.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi hayata geçirilecek.

"Geleceğin teknoloji yıldızları"nın yetişeceği atölyelerin 12 ilde açılacak ilk kısmı için Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da sınav heyecanı yaşandı.

Sınava katılmak için 43 bin 607'si erkek, 37 bin 381'i kız öğrenci olmak üzere toplam 80 bin 988 öğrenci başvurdu. Yazılı sınava katılan öğrenciler 60 soruyu yanıtladı. Yazılı sınav sonuçları 10 Nisan'da ilan edilecek.

Anadolu Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirilen yazılı sınav, problem çözme, kritik analitik düşünebilme, tasarım odaklı düşünme ile bilim ve mühendislik uygulamaları becerilerini ölçmeye yönelik olarak matematik, fen, algoritma ve güncel bilimsel gelişmeler içeriklerini kapsadı. Yazılı sınavda başarılı öğrenciler daha sonra teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlayan projeleri içeren uygulama sınavına ve atölyelere katılacak öğrenciler belirlenecek.

"Deneyap Türkiye" adı verilen proje kapsamında, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı "Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirilmesi amaçlıyor.

Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeliyle tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.

Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan Deneyap atölyelerinde eğitimler ücretsiz olacak.

Tüm Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye, hızlı şekilde diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Bu gelişim imkanının, 2020 sonuna kadar 81 ildeki gençlerle buluşturulması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deneyap Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

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