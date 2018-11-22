BiP ile belediyeler dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Bodrum, Gaziantep ve Keçiören belediyelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de hizmetlerini BiP’e taşıdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’deki kamu kurumları ve belediyelerin hızlı ve daha iyi hizmet sunabilmesine yönelik çalışmalarına öncülük ediyor. Bu kapsamda, Bodrum, Gaziantep ve Keçiören belediyelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de hizmetlerini BiP’e taşıdı.

Başkentliler, BiP uygulamasını indirdikten sonra Keşfet bölümünde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi kanalını takip ederek birçok hizmete anında ulaşabiliyor. Vatandaşlar tüm şikayet, görüş ve önerilerini 7/24 iletebiliyor. Belediye hizmetleri ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olabiliyor. BiP kanalı sayesinde Ankaralılar Mavi Masa’ya direkt ulaşabilme, ASKİ kesintisi ve borç sorgulama işlemleri, nöbetçi eczane arama, belediye otobüslerinin hareket saatleri ve şehir rehberine erişim gibi pek çok hizmetten yararlanabiliyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin kanalına erişmek isteyen BiP kullanıcıları https://discover.bip.ai/open?oaid=18673 adresinden kanalı takip etmeye başlayabiliyor.