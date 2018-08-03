BiP kullananlar Samsung Galaxy S9 kazanıyor

İSTANBUL (AA) - BiP kullanıcıları, 30 Eylül 2018'e kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanma şansını yakalıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 24 milyondan fazla indirilen Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarına eğlenceli ve kazandıran etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Kullanıcılarına sağladığı faydalar ve eğlenceli servislerle beğeni toplayan uygulama, "Grup Görüntülü Görüşme", "Para Transferi", "Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş" gibi özellikleri küresel oyunculardan çok daha önce kullanıcılarına kazandırmış, kısa sürede milyar mesaj sınırını aşmıştı.

Kullanıcı deneyimini geliştirme yönünde her geçen gün yeni bir özellik açıklayan BiP, geçen günlerde, kullanıcıların bilgisayar başındayken veya telefonları kapalı olduğunda dahi internet tarayıcıları üzerinden kesintisiz olarak sohbetlerine devam edebilmesine, dosya, fotoğraf ve video gönderebilmesine imkan sağlayan web sürümünü duyurmuştu.

2018 yılının ikinci çeyreği itibarıyla günlük 72 milyon mesaj sınırına dayan BiP, bu başarısını kullanıcılarıyla kutluyor ve çekiliş ile Samsung Galaxy S9 hediye ederek teşekkür ediyor.

30 Eylül'e kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar, 50 adet Samsung Galaxy S9’dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek. Galaxy S9 kazanma şansını artırmak isteyen kullanıcılar, her gün mesajlaşıp sesli ve görüntülü arama yapabiliyor.

