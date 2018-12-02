FİNANS

BiP Spor'dan derbi konulu 30 bin liralık ödüllü Hadi yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Galatasaray maçının devre arasında BiP Spor sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada 30 bin lira dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in, sporun gündemini kullanıcılarının akıllı telefonuna taşıyan kanalı BiP Spor, sporseverlerin maç heyecanına eşlik ederken devre arasında da Hadi ile 30 bin lira ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray maçının devre arasında BiP Spor sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada 30 bin lira dağıtılacak.

Ayrıca BiP Spor kanalını takip eden ve joker yazıp mesaj olarak gönderen ilk 30 bin kişi yarışmada kullanabilecekleri bir joker hakkına da sahip olacak ve kazanma şansını arttıracak.

Hadi kullanıcıları, bugün saat 20.00’da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin devre arasında yani 20.45'te yarışma heyecanına ortak olabilecek.

Müge Boz'un sunacağı ve spor yorumcusu Murat Özarı'nın eşlik edeceği yarışmada iki takım hakkında sorulacak olan 5 sayıda soruyu doğru bilen yarışmacılar 30 bin lirayı paylaşacak.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP'in en güncel spor haberlerini alabileceğiniz, transfer haberlerini ilk olarak öğrenebileceğiniz, maç yorumlarını bitiş düdüğünün ardından cebinize getiren kanalı BiP Spor'u takip etmek için Keşfet kategorisine girmeniz ve Takip Et butonuna dokunmanız yeterli.

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