BiP'te GNÇ kanalını takip edenler internet kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yerli mesajlaşma platformu BiP’in keşfet alanında bulunan GNÇ kanalını takip eden gençler, 30 Haziran'a kadar haftalık 2 GB internet kazanacak.

Turkcell açıklamasına göre, BiP keşfet alanında bulunan ve yenilenen GNÇ kanalı takibe alan yahut halihazırda takip eden Turkcell'li gençler, kanalda yer alan birbirinden eğlenceli aksiyonlara katılarak haftalık 2 GB internet kazanacak.

GNÇ kanalından Çatlat Kazan, Kim 1 GB ister, Hadi’den Joker Kazan, Yaani’de Ara Kazan veya Dergilik İndir Kazan gibi kendilerine sunulan birbirinden farklı aksiyonlara katılan gençler, ayrıca birbirinden farklı hediyeler de kazanabilecek.

Gigabyteları kapmak isteyen gençlerin,, GNÇ kanalını takip ederek, her gün kanala gidip, kendilerine sunulacak eğlenceli aksiyonlara katılması yeterli olacak.

30 Haziran'a kadar internet paketleri kazandırmayı sürdürecek kampanyadan 25 yaş ve altındaki bireysel, kurumsal ses hattına sahip gençler faydalanabilecek.

