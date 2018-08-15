BiP'ten kurban sağlığı sorgulama servisi

İSTANBUL (AA) - BiP, bayram öncesi kurbanlıklarla ilgili bilgi sorgulama servisini kullanıma sundu.

Turkcell'in açıklamasına göre, kullanıcılar, satın alınan kurbanlıklarla ilgili bilgileri artık cep telefonundan kolaylıkla öğrenilebilecek. BiP'in Keşfet bölümündeki küpe sorgulama servisi sayesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine cepten anında ulaşılabilecek.

Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını BiP'te açılan yeni kanal üzerinden sorgulayanlar, o hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Aşı ve ilaçlama gibi bilgilerin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı da anlaşılabilecek.

Türkiye'de yasalar çerçevesinde, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınıyor. Küpelenme işlemi sayesinde, hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanabiliyor ve hastalık durumunda ise bunun yayılması için önlem alınabiliyor.

Hayvan satışlarının en yüksek olduğu Kurban Bayramı döneminde de hem tüketici sağlığı hem de hastalıklı hayvanların piyasaya sunulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen servise artık BiP üzerinden ulaşılarak, tüketiciler, kurbanlıkları gönül rahatlığıyla satın alabiliyor.

