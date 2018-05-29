FİNANS

BiP'ten mesajlaşma artık web'de

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Yerli ve milli teknolojiyle kullanıma sunulan BiP'le cepte başlayan sohbet artık bilgisayardan devam edebilecek. - Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: - "BiP sayesinde, kişisel veri güvenliğinin en yüksek olduğu dijital bir platformda, yazışmak ve dosya transferi yapmak daha hızlı ve kolay hale geldi"

İSTANBUL (AA) - Türk mühendisler tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’in web sürümü çıktı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, anlık mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza giren yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP, yenilikçi çözümleriyle bir iletişim ve yaşam platformuna dönüşürken inovatif özelliklerine uzun süredir beklenen web kullanımını da ekledi.

BiP kullanıcıları, bilgisayar başındayken veya telefonları kapalı olduğunda dahi internet tarayıcıları üzerinden kesintisiz olarak sohbetlerine devam edebilecek, dosya, fotoğraf ve video gönderebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Uzun zamandır dile getirdiğimiz 'Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın' vizyonumuzdan hareketle geliştirdiğimiz yerli ve milli iletişim ve yaşam platformumuz BiP'in gelişiminde önemli bir adım daha attık. Artık bilgisayarlarda internet tarayıcıları üzerinden de mesajlaşma hizmeti sunan BiP sayesinde, kişisel veri güvenliğinin en yüksek olduğu dijital bir platformda, yazışmak ve dosya transferi yapmak daha hızlı ve kolay hale geldi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bip Kaan Terzioğlu Turkcell

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