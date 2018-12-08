Bir karış boyuyla gözcülük yapacak

GÖKSEL YILDIRIM - Yeni teknolojilerle birlikte güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünler de çeşitleniyor. Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı kategorisinde yer alan, küçük boyut ve yarım kilogramın altında ağırlığa sahip TRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Savunma sanayisinde askeri iletişim sistemleri, askeri batarya sistemleri, polis ve jandarma ekipmanları, askeri araç ve ekipmanları, silah ve mühimmat alanlarında hizmet veren HayZek Savunma, bir yandan patentli ürünlere imza atarken bir yandan da yurt dışında kurduğu iş birlikleriyle çeşitli teknolojileri Türkiye'ye taşıyor.

HayZek Savunma, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda savunma sanayisine yönelik bir dizi ürünün yanında Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde yer alan bir insansız kara aracını tanıttı.

HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş, AA muhabirine, TRobot isimli aracın operasyon kamerası işlevi gördüğünü söyledi.

Aracın kullanıldığı mağara ya da kapalı alanda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabildiğini ifade eden Türkeş, alan taramasının gece/gündüz gerçekleştirilebildiğini belirtti. Türkeş, bu şekilde güvenlik güçlerinin söz konusu alana girmeden olası tehditlerden haberdar olup müdahale edebildiğini ve herhangi bir kayıp olmaksızın operasyonların gerçekleştirilebildiğini dile getirdi. Türkeş, araca ilişkin şu bilgileri verdi: