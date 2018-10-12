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"Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük" sergisi Londra'da

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 21:56 | Son Güncelleme

"Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük" sergisi Londra'da

LONDRA (AA) - Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinin (ANAMED) 2017'de arkeoloji ve tarih meraklılarıyla buluşturduğu ve Çatalhöyük Araştırma Projesi'nin 25. yılının kutlandığı "Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük" sergisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, The Brunei Gallery'de düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihi olan Çatalhöyük sergisinin, Londra'da arkeoloji ve tarih severler için kapılarını açmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Çatalhöyük'te yürütülen arkeolojik çalışmaları interaktif sergileme yöntemleriyle aktaran sergi, 12 Ekim-15 Aralık tarihleri arasında The Brunei Gallery, SOAS, University of London'da arkeoloji ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

Sergi geçtiğimiz yıl İstanbul'da arkeoloji ve tarih meraklıları ile buluşmuştu.

Neolitik döneme tarihlenen Konya'daki Çatalhöyük yerleşmesinin 1993'ten beri kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ian Hodder danışmanlığında geliştirilen serginin içeriği Duygu Tarkan küratörlüğünde, Şeyda Çetin yönetiminde ve Çatalhöyük araştırmacılarının katkılarıyla hazırlandı.

Deneyime dayalı sergileme yöntemlerine başvurulan serginin tasarımını ise PATTU Mimarlık yaptı. 1997 yılından beri Çatalhöyük kazılarının ana sponsoru olan Yapı Kredi'nin katkılarının yanı sıra Grundig'in teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, dünyanın en eski topluluklarından birinin avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş sürecine ve sosyo-ekonomik organizasyonuna ışık tutmak için yürütülen araştırmaları inceleme fırsatı sunuyor.

- İnteraktif Çatalhöyük

Çatalhöyük Araştırma Projesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların ışığında üç boyutlu modellemeyle seçili buluntuların yeniden üretilmesinin yanı sıra kazı alanlarında girilemeyen bölümlerinin incelendiği lazer tarama görüntüleri sergileniyor. Medya sanatçısı Refik Anadol'un ilk kez arkeolojik bir veri tabanını makine zekası ile yorumladığı dijital eser, serginin merkezinde yer alarak bilimsel çalışmaların veriyle olan ilişkisini izleyiciler için bir deneyime dönüştürüyor. Ayrıca, sergi kapsamında kurulacak VR (sanal gerçeklik) yeniden canlandırması, ziyaretçileri binlerce yıl öncesinde Çatalhöyük yerleşmesinde bir yolculuğa çıkarıyor.

15 Aralık'a kadar Londra'da The Brunei Gallery, SOAS, University of London'da açık kalacak sergide ziyaretçiler, arkeologların verilere nasıl ulaştığını ve laboratuvarlardaki merak uyandıran bilimsel analizleri etkileşimli olarak deneyimleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çatalhöyük ingiltere kazı hikayesi Londra

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