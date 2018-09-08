"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm yatırımları için yer tahsislerine ilişkin yasal düzenleme yapacaklarını belirterek "Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Parayla sattıklarımızın hepsi yapmış, bedava verdiklerimizin hepsi 20 yıl geçmiş hala uzatma talep ediyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye'de bedava veriyorsanız, mundar ediyorlar." dedi. Ersoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle Efes Kongre Merkezi'nde bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Turizmde sezon kısalığı probleminin olduğunu bildiklerini ve sezonun uzatılmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Ersoy, çözüm önerilerini yakında sektörle paylaşacaklarını açıkladı. Bakan Ersoy, turizmin çok hızlı geliştiğine, altyapı çalışmalarının da turizmin hızına göre yapılması gerektiğine dikkati çekerek bakanlığının bir fon oluşturduğunu, belediyeler ve otel birliklerinin de taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.

Türk girişimcilerin dernekleşmeyi çok sevdiğini, derneklerin büyüdükçe de bölündüğünü, bunun yerine tek çatı altında toplanmalarının doğru olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "'Biz beceremedik raconu, devlet kessin'e geliyor iş. Sayın Cumhurbaşkanımız ezber bozdu, turizmci atadı. Bizim de ezber bozup bir şeyleri kendimizin yapması lazım. Yine pası Cumhurbaşkanına atmamamız lazım. Tabii ki de beceremezsek raconu devlet keser ama Cumhurbaşkanımız güzel bir örnek verdi, 'Kendi raconunuzu kendiniz kesin.' dedi, turizmci atadı. Biz bu çözümleri geliştirebilirsek eğer bundan sonra da bu gelenek devam eder, hepimizin de yararına olur." dedi. Bölgedeki hava trafiğinin arttırılmasıyla ilgili çalışma içerisinde olduklarını aktaran Ersoy, konuyla ilgili bazı formülleri bulunduğunu, havayolu şirketleriyle bunları görüşeceklerini bildirdi. Ersoy, teşvikleri taşıma suyla değirmen döndürmeye benzeterek teşvik yerine doğru planlama ve proje çalışmasının yapılması gerektiğini, bunun için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Yabancı turistlerin ülkeye nüfus cüzdanıyla giriş yapması için Türkiye'nin teknik altyapısının hazır olduğunu belirten Ersoy, bu durumun sadece Türkiye ile alakalı olmadığına, karşı ülkenin de teknik ve siyasi olarak bunu uygun görmesi gerektiğine işaret etti. - "Teşvikler, taşıma suyla değirmen döndürmektir" Bakan Ersoy, Türkiye'nin kaynaklarının doğru değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Tahsislere yatırımcı bulacağımdan hiç şüphem yok. Yabancı yatırımcı da getireceğim, gerekli yasal düzenlemeleri de yapacağız. Biz onun ihalelerini yaptığımız zaman göreceksiniz. Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Parayla sattıklarımızın hepsi yapmış, bedava verdiklerimizin hepsi 20 yıl geçmiş hala uzatma talep ediyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye'de bedava veriyorsanız mundar ediyorlar. Hem yatırım yapmıyorlar hem de yatırım yapacak adamın önünü kesiyorlar, çok yanlış. O yüzden benim şahsi düşüncem teşvikler, taşıma suyla değirmen döndürmektir. Hiçbir faydasını görmüyoruz. Bir şeyleri bedava vermek de maalesef yanlış algılanıyor toplum tarafından. Biz, hepsini ihale usulüyle ve mümkünse değerinin altında vermemek kaydıyla... Bazı şeyler değerini bulmazsa ihaleyi de yapmayı düşünmüyoruz. Alt taban belirleyeceğiz ihaleleri yaparken. Bir şey ya değerinde gidecek Türkiye'de bundan sonra ya da gitmeyecek. Türkiye'nin kaynaklarını değeriyle vermesi lazım bu saatten sonra. Buradan elde ettiği gelirlerle de sizin bana sunduğunuz altyapı sorunları, yollar, arıtma tesisleri bunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi lazım. Biz böyle bir politika planlıyoruz. Birkaç ay içerisinde bu politikalarımızı açıklamaya başlayacağız."

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: -"(Turizmde yer tahsisi) Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Parayla sattıklarımızın hepsi yapmış, bedava verdiklerimizin hepsi 20

1 / 6 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da

2 / 6 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da

3 / 6 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da

4 / 6 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da

5 / 6 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da