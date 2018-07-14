Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

GÜL KABA/İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu tarafından sağlanan 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de bir yıl içinde 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe atıldı. Bu rakam günde 12 milyon ekmek israfı anlamına geliyor.

Federasyona göre, sayıları 12 bini bulan ruhsatsız fırınlarla birlikte günlük yaklaşık 120 milyon ekmek üretiliyor. Veriler bir araya getirildiğinde, Türkiye’de günlük üretilen her 100 ekmekten 10’unu, çeşitli nedenlerle israf edilerek çöpe atılıyor. Bu israfın Türkiye ekonomisine olan maliyeti ise yılda 1.5 milyar dolar civarında. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 2013 Ekmek İsrafı araştırmasına göre ise Türkiye’de günde 90,9 milyon, yılda ise 33,2 milyar ekmek üretiliyor. Tüketim ise günde 86 milyon, yılda 31,4 milyon adette kalıyor. Üretim ve tüketim arasındaki fark ise israf rakamlarını veriyor. Genele bakıldığında ise ortalamada her 100 ekmekten 5.4’ü israf ediliyor.

Toprak Mahsülleri Ofisi araştırmasına göre israfın gerçekleştiği noktalara bakıldığında, günlük 5 milyona yakın ekmek israfının 3 milyonu fırınlarda, 1.5 milyonu evde, 0.5 milyonu ise yemekhane, lokanta ve otel gibi toplu tüketim alanlarında gerçekleşiyor.