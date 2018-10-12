İSTANBUL (AA) - Birevim, eylül ayında başlattığı "1T4G ile Milli Ekonomiye Artı Güç" kampanyasını yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı. Birevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, eylül ayında başlattığı "1T4G ile Milli Ekonomiye Artı Güç" kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, son dönemde yaşanan krizlerden dolayı kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini belirterek, bu sürecin geleceğe daha sağlam adımlar atılması için bir fırsat olduğunu aktardı. Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini bildiren Çiftçi şunları kaydetti: "Çünkü ülkemizin geleceğine ve güçlü ekonomimize güveniyoruz. Bu bağlamda 2018 yılının ilk 9 ayında 20 şube açtık. Eylül ayında da 6 şubenin daha açılması için başlangıç yaptık. Kasım ayının ilk haftası bu yeni altı şubemiz de açılmış olacak. Toplam 52 şubeye ulaşacağız. Yıl sonu hedefimiz olan 60 şubeyi 2018 sonuna kadar tamamlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Yeni istihdamlar oluşturacağız.

Bu dönemde en doğru hamlenin daha çok çalışıp, yeni pazarlar bulup, yeni talepler oluşturup, daha fazla yatırım yapmak, daha fazla kişiye iş imkanı sunmak olduğunu düşünüyoruz. İşçi çıkarmak ve hele hele bu dönemi fırsat görerek ürünlere çok yüksek zamlar yapmak doğru değildir. Hükümetimizin de tavsiyesi üzerine indirim yapmalı ve daha fazla kişiye istihdam sağlanmalı, en azından işçi çıkarma yoluna gidilmemeli. Bu süreçte işverenler işçisinin yanında yer almalı, işçiler de işvereni düşünerek her zamankinden daha azimli, daha gayretli, daha heyecanlı çalışmalı." Birevim olarak ekim, kasım ve aralık aylarında 600 civarı çalışanını enflasyon ve zamlara karşı destekleme kararı aldıklarını bildiren Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Maaşlara yapılacak zam dönemine kadar her ay ekstra her çalışanımıza net 555 lira ödeyeceğiz. Umarım bu davranışımız örnek teşkil eder. Almış olduğumuz bu karar bu dönemi fırsat olarak görüp ürünlere olağandışı zam yapanlara da bir nebze tepki niteliği taşıyor. Bu dönem ölçüyü aşan zamlar yapma dönemi değil, hükümetimizin de belirttiği gibi enflasyon ile topyekün mücadele dönemidir.