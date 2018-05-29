Birevim her ay 400 kişiye tapu teslim etme hedefiyle çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Birevim, 2018'in son aylarında aylık 400 kişiye tapu teslim etmek için planlamasını revize ederek, yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Birevim bugün, 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesinde olma yolunda çalışmalarını sürdüren Birevim, günümüzde ev almak isteyen binlerce vatandaşın hayaline ortak oluyor. Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultunda 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşan Birevim, her ay 250 kişiye teslimat yapıyor.

Yıl sonuna doğru aylık hedefini 400 kişi olarak revize eden marka, bin 300 yeni müşteriyle sözleşme imzalayarak yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim üyeliklerinin en çok Marmara Bölgesi'nde olduğunu belirtti.

Mevcut şube sayılarına 2018 yıl sonunda 60'a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti: