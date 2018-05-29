FİNANS

Birevim her ay 400 kişiye tapu teslim etme hedefiyle çalışıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Birevim, 2018'in son aylarında aylık 400 kişiye tapu teslim etmek için planlamasını revize ederek, yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Birevim, 2018'in son aylarında aylık 400 kişiye tapu teslim etmek için planlamasını revize ederek, yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Birevim bugün, 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesinde olma yolunda çalışmalarını sürdüren Birevim, günümüzde ev almak isteyen binlerce vatandaşın hayaline ortak oluyor. Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultunda 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşan Birevim, her ay 250 kişiye teslimat yapıyor.

Yıl sonuna doğru aylık hedefini 400 kişi olarak revize eden marka, bin 300 yeni müşteriyle sözleşme imzalayarak yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim üyeliklerinin en çok Marmara Bölgesi'nde olduğunu belirtti.

Mevcut şube sayılarına 2018 yıl sonunda 60'a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"2018 yılında sektör büyümeye devam edecek. Ortalama sektör olarak yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Sektörün tanınırlığı daha da artıkça insanlar gayrimenkul ve araba gibi ihtiyaçlarını uyguladığımız tasarrufa dayalı modellerle edinme yolunu seçecektir. Biz Birevim olarak, Türkiye genelinde bulunmak, sektörel büyümeye maksimum katkı, yöntemlerimizin global hale gelmesi, istihdama büyük katkı, Türkiye'de ev araç vb. almak isteyenler için akla gelecek ilk marka olmak istiyoruz."

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