Birevim'den ev almada ikinci el avantajı

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, inşaat sektöründe maliyetlerin artmasına rağmen mevcut hazır sıfır ve ikinci el ev satın alma yolunda Birevim'in, sektöre hareket getirdiğini belirtti.

Birevim'den yapılan açıklamada, TÜİK'in 21 Mart'ta yayımladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksinin ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,54 artış gösterdiği kaydedildi.

İnşaat sektörünün mevcut ve yeni yatırım projelerinde zorlandığı, ev fiyatlarının düştüğü 2019'un ilk çeyreğinde tüketicinin ikinci el ev sahibi olmada avantaj yaşadığı belirtilen açıklamada, Birevim'in, sadece yeni değil, tüm evlerin alımında kendi geliştirdiği tasarrufa dayalı finansal yöntemlerle faizsiz ev satın almayı sağladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, artık tüm sektörlerin, bilinçli tüketicinin bireysel ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş çözümler ürettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada önemli bir satış aracı haline gelen kişiselleştirme kabiliyeti, Birevim içerisinde de başarıyla uygulanıyor. Müşterimizi zorunlu bir kooperatif ya da belirli bölgelerdeki inşaatlardan ev almaya zorlamayan, aksine tamamen istedikleri yerde, istedikleri tip ve yine istedikleri faizsiz ödeme planlarıyla müşterilerimize ev alma imkanı sunuyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'nin dört bir yanında belirleyeceği, istediği ev için bizlerin deneyimli ekspertizinin ardından doğru ve faizsiz ödeme paketimizle sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, inşaat sektöründe maliyetlerin artmasına rağmen mevcut hazır sıfır ve ikinci el ev satın alma yolunda Birevim’in sektöre hareket getirdiğini belirtti.

