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Birevim'den milli ekonomiye artı destek kampanyası 1T4G

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Eylül ayında milli ekonomiye artı destek kampanyası 1T4G'yi hayata geçirdik. Bu kampanyayla bireyler, birlikte tasarruf yaparak ev ve araba başta olmak üzere ihtiyaçlarını kolaylıkla giderecekler"

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, eylül ayında milli ekonomiye artı destek kampanyası 1T4G'yi hayata geçirdiklerini, bu kampanyayla bireylerin birlikte tasarruf yaparak ev ve araba başta olmak üzere ihtiyaçlarını kolaylıkla gidereceğini bildirdi.

Murat Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik saldırıların yerli tasarruf modellerine olan ihtiyacı fazlasıyla artırdığını kaydetti.

Yerli ve milli tasarruf modeli kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini, güçlü Türkiye'nin tasarrufa yönelerek bu süreçlerden daha da güçlenerek çıkacağını belirten Çiftçi, "Bu bakış açısıyla eylül ayında milli ekonomiye artı destek kampanyası 1T4G’yi hayata geçirdik. Bu kampanyayla bireyler, birlikte tasarruf yaparak ev ve araba başta olmak üzere ihtiyaçlarını kolaylıkla giderecekler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yeni kampanya ile Türk insanına tasarruf alışkanlığı kazandırmak istediklerini kaydeden Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanya isminin açılımı şöyle; 1T ile insanımıza birlikte tasarruf yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz, 4G ise birlikte tasarruf yaparak elde edeceğimiz sonuçları gösteriyor. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü ekonomi ve güçlü ülke... Tasarruf alışkanlığı diğerlerinin gerçekleşmesinde çok önemli. Bu yeni kampanyanın milli ekonomimize de artı güç katacağını düşünüyoruz. Türkiye, ekonomik anlamda bir saldırıya uğramış olsa da güçlü Türkiye, bu saldırıların üstesinden gelecek. Bu ülkenin her vatandaşının bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de Birevim olarak, üzerimize düşeni yapacağız. Yeni bir aya başlarken yepyeni kampanyalarla ülkemizin ekonomisine artı güç katıyoruz.

1T4G ile milli ekonomiye artı güç isimli kampanyamız, ülkemizi tasarrufa yönlendirecek nitelikte. İnsanımız, ev ve araba gibi asli ihtiyaçlarını birlikte tasarruf yaparak gidersin, ekonomimize güç katsın istiyoruz. 4G bizim için güçlü birey, güçlü aile, güçlü ekonomi ve güçlü ülke anlamına geliyor. 1T ise insanımıza birlikte tasarruf alışkanlığı kazandırma anlamı taşıyor. Bu mükemmel kampanyamızla milli ekonomimize artı güç katıyoruz. İnşallah tasarruflarımızla güçlenerek büyüyeceğiz. Güçlü bireyler, güçlü aileler olacağız. Birlikte tasarruf ile ülkemiz güçlenecek."

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