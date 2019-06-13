Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak

Bireysel emeklilik aracılarının, bireysel emeklilik hesabı bulunan katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapması, katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü taahhütte bulunması, bu konuda yazılı veya sözlü garanti vermesi mümkün olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, satış yetkilerine, tabi tutulacakları sınav ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınava tabi tutulacak.

Sınavda başarılı olan adayların sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde Emeklilik Gözetim Merkezine başvurarak lisans alması gerekecek.