FİNANS

Birinci çeyrekte yurt içinde 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

Birinci çeyrekte yurt içinde 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı

İstanbul, 6 Ağustos (DHA)

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Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'daBahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL
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