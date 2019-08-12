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Birinci Hazar Ekonomik Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov: "Bölgedeki barışçıl istikrar ve bölge ülkelerinin iş birliği sayesinde Hazar, enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi sektörler açısından uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelecek" - "Önemli enerji kaynaklarına sahip Hazar'ın gelişmesi için enerjide bölge ülkeleriyle yapılacak güçlü iş birliği önemli"

TÜRKMENBAŞI (AA) - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Hazar'ın, bölgedeki barışçıl istikrar ve bölge ülkelerinin iş birliği sayesinde enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi sektörler açısından uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Birinci Hazar Ekonomik Forumu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un ev sahipliğinde, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İhsak Cihangiri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Berdimuhammedov, açılış konuşmasında, Hazar Denizi'nin konumu ve Hazar'a kıyısı bulunan ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hazar Denizi'nin bulunduğu bölgedeki barışçıl istikrarın ve bölge ülkelerinin iş birliğinin önemine dikkati çeken Gurbanguli Berdimuhammedov, "Böylece Hazar, enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi sektörler açısından uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelecek." dedi.

Hazar Denizi'nde önemli enerji kaynaklarının bulunduğunu ifade eden Berdimuhammedov, bölgenin gelişmesi için Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan tarafından enerji alanında geliştirilecek güçlü bir iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Hazar Denizi'ndeki enerji kaynaklarıyla ilgili çalışma yapılırken ekolojik dengenin de korunması gerektiğine işaret ederek, çevrenin korunması konusunda uluslararası standartlara uygun davrandıklarını belirtti.

Ticareti geliştirmek amacıyla ulaşım ve iletişim ağları açısından önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Berdimuhammedov, bu kapsamda geçen yıl inşa edilen Türkmenbaşı Uluslararası Limanı'nı örnek gösterdi.

- "Hazar, Çin'le Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktası"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Hazar'ın önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

"Hazar, Çin'le Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktası" diyen Hisarcıklıoğlu, Türkmenistan'a dair ise "Türkmenistan gelecekte bu bölgenin parlayan yıldızı olacak." ifadesini kullandı.

Birçok Türk şirketinin Türkmenistan'da önemli işler yaptığının altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkmenistan'da Türk şirketleri sadece otel, inşaat değil anahtar teslim tesisler de yapıyor. Bu bölgenin en modern limanı Avaza'da bir Türk şirketi tarafından yapıldı. Onu gezdik, gururlandık. Dört dörtlük bir tesis olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, bölgenin uluslararası ticaret açısından önemli bir merkez haline getirilmesini hedefleyen Birinci Hazar Ekonomik Forumu kapsamında, "Yenilikçi Teknolojiler Sergisi"nin açılışı ve bazı anlaşmalara dair imza törenleri de düzenlendi.

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Gurbanguli Berdimuhammedov Hazar Ekonomik Forumu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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