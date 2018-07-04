"Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele"

Enflasyon ve kurlara yönelik soru üzerine, dünyanın en büyük ekonomisi ve diğer bloklar arasındaki gelişmelerde kurların, karşılıklı paraların etkilenmemesini beklemenin zor olacağını söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Doların değer kazanması veya diğer para birimleri arasındaki hareketlilik bizde de var. Haziran ayı enflasyon rakamı beklentilerin biraz üzerinde. Rakamın yüksek çıkmasıyla ilgili bir beklentimiz vardı, bunun üzerinde geldi. Bu ay, mevsimsel etkiler, maliyetlerin artması, kur, enerji ve hammadde fiyatlarından kaynaklanan yansımalar var. En büyük kalem olan gıda enflasyonu yüzde 18,9 seviyesinde arttı. Hükümet ve bundan sonraki ekonomi yönetimi olarak, gelecekle ilgili birinci önceliğimiz kesinlikle enflasyonla mücadele olacak. Bu ay itibarıyla arzı, üretimi artırarak, olması gereken müdahaleleri uygulamaya koyacağız."

- "Gerekli tedbirleri alacağız"

Zeybekci, seçim ortamında dahi soğan ve patatesle ilgili gerekli müdahaleleri yaptıklarına işaret ederken, bu tedbirlerin hızlanarak devam edeceğini vurguladı. Enflasyonun sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Zeybekci, bu sebebin talebin fazlalığı olmadığını söyledi.

Turist sayısında beklenen artışın tüketimi artıran ve fiyatları yukarı çeken bir etken olduğunu bildiren Zeybekci, "Arzı artırıcı ve aradaki ürün kaybıyla ilgili önlemler ve desteklere ilişkin tedbirlerimiz olacak. Dengeli, sürdürülebilir büyüme ve enflasyonla mücadelemizde kesinlikle başarılı olmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadelenin, gerek alınan yapısal tedbirlerle gerekse arzı ve üretimi artıran tedbirlerle bu sene içinde istenen noktaya gelmesi bekleniyor, getireceğiz de. İnşallah yıl sonuna kadar da istediğimiz sonuçları alacağız. Bunun sonucunda oluşan zamlar, bazı ürünlerde gelen ilave gümrük vergileriyle yaşanan gelişmeler de var. Bunlar da ekonominin gereğidir. Bazı fiyat artışları otomatik şekilde bağımsız kuruluşlarca yapılıyor. Enflasyonun çıkması, bazı fiyatları otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri mutlaka alacağız." değerlendirmesinde bulundu.