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"Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele"

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Gelecekle ilgili birinci önceliğimiz kesinlikle enflasyonla mücadele olacak" - "Dengeli, sürdürülebilir büyüme ve enflasyonla mücadelede kesinlikle başarılı olmak zorundayız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümet ve ekonomi yönetiminin gelecekteki birinci önceliğinin enflasyon olacağını belirterek, "Dengeli, sürdürülebilir büyüme ve enflasyonla mücadelede kesinlikle başarılı olmak zorundayız." dedi.

Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali ile iki ülke arasındaki Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Arapça nüshasının imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarına yönelik soru üzerine Zeybekci, söz konusu uygulamalardan Türkiye'nin de etkilendiğini ve karşı önlemlerin alındığını anımsattı.

Zeybekci, ABD'nin alacağı kararlara Türkiye'nin de anında cevap vereceğini vurgulayan, ülke menfaatlerinin gerektirdiği adımları atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

- "Enflasyon beklentilerin biraz üzerinde"

Enflasyon ve kurlara yönelik soru üzerine, dünyanın en büyük ekonomisi ve diğer bloklar arasındaki gelişmelerde kurların, karşılıklı paraların etkilenmemesini beklemenin zor olacağını söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Doların değer kazanması veya diğer para birimleri arasındaki hareketlilik bizde de var. Haziran ayı enflasyon rakamı beklentilerin biraz üzerinde. Rakamın yüksek çıkmasıyla ilgili bir beklentimiz vardı, bunun üzerinde geldi. Bu ay, mevsimsel etkiler, maliyetlerin artması, kur, enerji ve hammadde fiyatlarından kaynaklanan yansımalar var. En büyük kalem olan gıda enflasyonu yüzde 18,9 seviyesinde arttı. Hükümet ve bundan sonraki ekonomi yönetimi olarak, gelecekle ilgili birinci önceliğimiz kesinlikle enflasyonla mücadele olacak. Bu ay itibarıyla arzı, üretimi artırarak, olması gereken müdahaleleri uygulamaya koyacağız."

- "Gerekli tedbirleri alacağız"

Zeybekci, seçim ortamında dahi soğan ve patatesle ilgili gerekli müdahaleleri yaptıklarına işaret ederken, bu tedbirlerin hızlanarak devam edeceğini vurguladı. Enflasyonun sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Zeybekci, bu sebebin talebin fazlalığı olmadığını söyledi.

Turist sayısında beklenen artışın tüketimi artıran ve fiyatları yukarı çeken bir etken olduğunu bildiren Zeybekci, "Arzı artırıcı ve aradaki ürün kaybıyla ilgili önlemler ve desteklere ilişkin tedbirlerimiz olacak. Dengeli, sürdürülebilir büyüme ve enflasyonla mücadelemizde kesinlikle başarılı olmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadelenin, gerek alınan yapısal tedbirlerle gerekse arzı ve üretimi artıran tedbirlerle bu sene içinde istenen noktaya gelmesi bekleniyor, getireceğiz de. İnşallah yıl sonuna kadar da istediğimiz sonuçları alacağız. Bunun sonucunda oluşan zamlar, bazı ürünlerde gelen ilave gümrük vergileriyle yaşanan gelişmeler de var. Bunlar da ekonominin gereğidir. Bazı fiyat artışları otomatik şekilde bağımsız kuruluşlarca yapılıyor. Enflasyonun çıkması, bazı fiyatları otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri mutlaka alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Merkez Bankası atılması gereken adımları atacaktır"

Zeybekci, faizde artış beklentisine yönelik soru üzerine, bağımsız şeklide karar alan Merkez Bankasının değerlendirmelerinin mutlaka olacağını, atılması gereken adımların atılacağını söyledi.

Yeni kabineye yönelik soru üzerine ise Zeybekci, "Bu konudaki takdir ve karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Pazartesi günü akşam hep beraber göreceğiz. Diğer taraftan ekonomi yönetiminde isimler değişse dahi belirli doğrular vardır. Bu doğrular, alınmış olan kararlar, devlette devamlılık gereği öngörülebilir. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki takipçiliğini de biliyoruz." dedi.

Zeybekci, Türkiye'nin 2002'de sadece üç serbest ticaret anlaşması (STA) varken, şu anda tercihli ticaret anlaşmalarıyla (TTA) birlikte yürürlükte 25 anlaşma bulunduğuna işaret ederek, yıl sonunda bu sayının 30'a yaklaşacağını aktardı. Dünyadaki korumacı yaklaşımların sürdürülebilir olmadığını da vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Ticareti nasıl, kimlerle yapacağımız hususunda bizim için birinci öncelik Türkiye'nin menfaatidir. Amerika'nın İran ile ilgili yaptırımlarında, Türkiye'nin menfaatlerini ön plana alarak, enerji kaynaklarında çeşitliliğini ön plana alarak ticaretimizi yaptık. Bu konuyla ilgili ABD ile o dönemde sağlamış olduğumuz mutabakatımız var. Bu mutabakat doğrultusunda İran ile ticaretimize, Türkiye'nin menfaatlerini göz önüne alarak bundan sonra da devam edeceğiz."

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abd Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi enflasyon kur merkez bankası sudan

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