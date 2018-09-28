Birleşik Krallık - Boris Johnson kendi Brexit planını açıkladı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık'ın eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin mevcut Brexit planının değiştirilmesi gerektiğini savunarak, "Süper Kanada" adıyla geliştirdiği kendi planını açıkladı.
Daily Telegraph gazetesine, "Daha iyi bir Brexit planı" başlıklı bir makale yazan Johnson, Chequers planı ile halkın talebinin yerine getirilmediğini, "yarısı içeride - yarı dışarıda" yaklaşımı benimsenerek hata yapıldığını savundu. Johnson, mevcut plan için, eğer uygulamaya konulursa, "seçmenlerin kandırılmış olacağını" ileri sürdü.
Johnson, Brexit uygulama sürecinin müzakereler için kullanılmasını ve "Süper Kanada" tipi, serbest ticaret anlaşmasını içermesi gerektiğini savunarak, milletvekillerine böyle bir anlaşma yapılmadan AB'ye 40 milyar sterlin verilmesine izin vermemeleri çağrısı yaptı ve "Bu işi (Brexit) doğru yapmanın tam zamanıdır" dedi.
Johnson, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile yaşadığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi tartışması sonrası kabineden istifa etmişti. May'in savunduğu "Chequers Planı" başlıklı strateji, Birleşik Krallık ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.
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