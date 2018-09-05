Birleşik Krallık Brexit Bakanı: Anlaşma ufukta görünüyor

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği ile müzakerelerde ilerleme sağladıklarını ve bir anlaşmanın ufukta göründüğünü söyledi.

Raab Parlamento'daki konuşmasında, "Müzakerelerde ciddi ilerleme sağladık, her hafta ciddi ilerleme gösteriyoruz ve bir anlaşma ufukta görünüyor" dedi.

