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Birleşik Krallık dış ticaret açığı ikinci çeyrekte 8.6 milyar sterline yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA)

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