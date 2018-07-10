FİNANS

Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mayıs’ta 8.3 milyar sterline yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 5 milyar sterlin artışla 8.3 milyar sterline yükseldi.

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 5 milyar sterlin artışla 8.3 milyar sterline yükseldi. Dış ticaret açığındaki artış büyük ölçüde düşen ihracat ve yükselen ithalattan kaynaklandı.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre;
- Birleşik Krallık ihracatı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 3.1 milyar sterlin düşerken, ithalat yüzde 1.9 milyar dolar arttı.
- Otomobil ihracatındaki düşüşler ve ürün ithalatındaki artışlar 5 milyar sterlinlik artışta en önemli etkenler oldu.
- Enflasyondan arındırılmış dış ticaret açığı ise 4.7 milyar sterlin arttı.
- Fiyatları değişken emtialar hariç tutulduğunda Birleşik Krallık dış ticaret açığı 2.9 milyar sterlin artışla Mayıs’ta biten üç ayda 8.7 milyar sterline yükseldi.
- Şubat 2018’de küçük bir ticaret fazlası oluştu.
- Birleşik Krallık Mayıs’ta biten 12 aylık dönemde ürün ithalatının yüzde 55’ini AB’den gerçekleştirirken, ürün ihracatının yüzde 51’ini ise AB dışındaki ülkelere yaptı.

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