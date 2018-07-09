Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık’ta Brexit Bakanı David Davis’in ardından, Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti. Johnson Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in yönetiminden son 24 saat üçüncü üst düzey istifa oldu.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis istifa etmesiyle dolar karşısında 1.3285’e kadar gerileyen sterlin gün içinde kayıplarını toplamıştı fakat sterlin/dolar Johnson istifası sonrasında yüzde 0.14 düşüşle 1.3268 düzeyine geriledi.

Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis’in sabah saatlerindeki istifasının ardından Başbakan Theresa May, Dominic Raab’ı göreve getirmişti.

