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"Birleşik Krallık Ekim ayında bir Brexit anlaşmasına odaklı"

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü, Birleşik Krallık'ın Ekim ayında bir Brexit anlaşmasına varmaya odaklı olduğunu söyledi.

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü, Birleşik Krallık'ın Ekim ayında bir Brexit anlaşmasına varmaya odaklı olduğunu söyledi.
AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'in bir Brexit anlaşmasına 6-8 haftada varılabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Sözcü şöyle konuştu:
"Biz, Ekim ayında bir anlaşmaya varılmasına odaklanmış durumdayız ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca görüşmelerde bir yoğunlaşma olduğunu düşünüyorum. Geri çekilme anlaşması ile ilişkili ilerlemeler sağlanmaya devam ediyor."

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